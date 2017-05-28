تزامنا مع الاحتفال مؤخرا بالأسبوع النباتي العالمي (12-21 مايو)، رصدت «التليجراف» أكثر وأقل دول العالم تناولا للحوم.

وأوضح التقرير أن الكويت الأولى عربيا والثانية عالميا تناولا للحوم بمعدل 119.2 كيلوغراما للشخص الواحد في السنة، بينما جاءت الإمارات الثانية ولبنان الثالثة والسعودية رابعا عربيا في تناول اللحوم بمعدل 73.8 و58.5 و54.4 كيلوغراما للشخص الواحد كل عام على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن بنغلاديش هي الأقل تناولا للحوم في آسيا، حيث يستهلك الشخص العادي بمعدل 4 كيلوغرامات من اللحم في العام، وفقا لأرقام صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

ويلي بنغلاديش كل من الهند وبوروندي وسريلانكا، في حين أن البلدان العشرة الأوائل تضم 5 بلدان أفريقية هي: رواندا وسيراليون وإريتريا وموزمبيق وغامبيا وملاوي.

ويقدر متوسط تناول اللحوم في المملكة المتحدة بمعدل 84.2 كيلوغراما كل عام، ما يضعها في المركز الثلاثين بقائمة الدول الأكثر تناولا للحوم، فيما يستهلك الفرد المقيم بالولايات المتحدة الأميركية في المتوسط 120.2 كيلوغراما.