أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» عن أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC) طلبت توقيع 4 عقود استشارية لمجمع بتروكيماويات الزور الجديد، وذلك استكمالا لعقد مستشار المشروع «إميك فوستر ويلر».

وقال المصدر ان الشركة حصلت على موافقة الجهات الحكومية على طرح العقود الأربعة بنظام الممارسة المحدودة على ان تطرح العقود بنظام العرض الفني والمالي.

وحول العقود الاستشارية الأربعة ذكر المصدر ان الاول خاص بتقديم دراسة استشارية وهندسية لوحدة تجفيف البروبان PHD لمشروع الاوليفينات الثالث والعطريات الثاني، اما العقد الثاني فهو تقديم دراسات استشارية وهندسية لوحدة البارزيلين والبنزين للمشروع، أما العقد الثالث فهو دراسة استشارية وهندسية لوحدة البولي بروبلين للمشروع، فيما يختص العقد الرابع بتقديم دراسة استشارية وهندسية لوحدة التكسير الرئيسية بالحفاز المانع للمشروع.

وكانت شركة صناعة الكيماويات البترولية قد وقعت في شهر يناير الماضي عقدا مع «إميك» لتنفيذ التصاميم الهندسية الأولية، والتي من خلالها ستتحدد قيمة المشروع، ومن ثم البدء بالحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعتمدة، وطرح المشروع بعد الموافقات الرسمية، بكلفة تصل إلى 34 مليون دولار، وبمدة تنفيذ تصل الى 17 شهرا.

ورجح المصدر الانتهاء من بناء مجمع البتروكيماويات في الزور وبدء الإنتاج في 2022.

وأوضح أن عملية التكامل بين التكرير والبتروكيماويات تسير على قدم وساق وكجزء من هذا التكامل ستوفر مصفاة الزور اللقيم إلى مجمع البتروكيماويات الجديد كما سيقام في مجمع الزور مرافق استيراد الغاز المسال ما يجعلها مجمعا متكاملا للنفط والغاز.

وتأمل الكويت أن توفر مصفاة الزور مصدرا آمنا وثابتا لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء والماء من زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض الذي تقل نسبة الكبريت فيه عن 1%.

وتتميز المصفاة الجديدة بقدرتها على تكرير أنواع مختلفة من النفط بطاقة 615 ألف برميل يوميا، لاسيما النفط الكويتي الثقيل وخام الأيوسين وستتمكن من إنتاج 340 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية عالية الجودة والمطابقة لمواصفات التصدير العالمية.