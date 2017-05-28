قال رئيس مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة د.محمد الدويهيس ان الأوضاع غير المستقرة في المنطقة العربية من الناحية السياسية والاقتصادية لها تأثيرات كبيرة على أداء الشركات العاملة في الأسواق، بالإضافة لتذبذب أسعار النفط والذي يلقى بظلاله على معدلات الإنفاق الحكومي وبالتالي القطاع الخاص.

وأضاف الدويهيس خلال ترؤسه عمومية الشركة: «تمر«اكتتاب» في المرحلة الحالية بمرحلة استقرار نسبي نتيجة التحسن في الهيكل المالي وتجنبها معدلات المخاطرة العالية، كما تعمل على تنمية إيراداتها التشغيلية بشكل أكبر في مقابل ترشيد نفقاتها، إضافة لتحقيق أرباح بيع استثمارات ونمو قيمتها العادلة».

وأوضح ان الشركة عملت خلال المرحلة الماضية على متابعة وتطوير استثماراتها من خلال شركاتها التابعة والتي شهدت افتتاح وتطوير حضاناتها الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الى تركيزها على تطوير معدلات الأداء المهني من خلال عملية إعادة هيكلة شاملة تؤتي ثمارها خلال العام الحالي. ولفت الدويهيس إلى ان الشركة تعمل على زيادة أنشطة استثماراتها علي النحو الذي يزيد من السيولة النقدية المتاحة لديها، حيث تيسر للشركة اقتناص فرص استثمارية واعدة مع الالتزام بمعدلات المخاطر المناسبة مع العوائد المتوقعة.

وقد أعادت الشركة خلال 2016 هيكلة استثماراتها بما يتوافق مع أوضاع السوق، إضافة إلى الارتفاع النسبي في أرصدة استثماراتها المتاحة للبيع، حيث قامت ببيع جزء من استثماراتها مقابل اقتنائها لاستثمارات جديدة.

ويحرص مجلس إدارة الشركة على تمويل أنشطتها واستثماراتها الجديدة ذاتيا وليس خارجيا تجنبا لأعباء الديون التي قد تثقل كاهله، على النحو الذي يساهم إيجابا في تعزيز الهيكل التمويلي للشركة ويمنحها مزيدا من المرونة والثقة في ممارسة أنشطتها. كما تراهن الشركة في خطتها خلال المرحلة القادمة على قدرتها على تعظيم حقوق ملكيتها.