قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة السلام القابضة م.فلاح الهاجري ان الشركة نجحت خلال العام الماضي في تحقيق أرباح سنوية بنهاية 2016 بلغت 314 ألف دينار بالمقارنة مع خسارة 1.4 مليون دينار مع نهاية 2015، وهو ما يعد تطورا إيجابيا وجيدا في ظل الظروف الحالية للأسواق والتي تتميز بحالة من عدم الاستقرار، أو وضوح الرؤى وهو ما يتطلب الارتقاء بمعدلات المخاطر في تقييم الاستثمارات بشكل أكبر من المعتاد.

وأضاف خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة أن إجمالي موجودات الشركة بلغ بنهاية 2016 نحو 43.7 مليون دينار بالمقارنة مع 39.3 مليون دينار عن 2015 وبنسبة نمو بلغت 11.2%، كما أشار الى ان إجمالي التزامات الشركة يبلغ 3.2 ملايين دينار والتي تمثل 7.3% من إجمالي الأصول و9.3% من اجمالي حقوق المساهمين، وهي نسبة ضئيلة بطبيعة الحال بالمقارنة مع متوسطات القطاع، ويعزى السبب في ذلك الى اقتناع الشركة بالاعتماد على الموارد الذاتية في التمويل للبعد عن الاقتراض في ظل أوضاع السوق الحالية وما يترتب عليها من أعباء للديون.

وعن رؤيته المستقبلية قال انه يتوقع أن تستقر أوضاع النفط خلال العامين القادمين بالإضافة الى هدوء الأوضاع السياسية في المنطقة ما سيكون له أكبر الأثر في تحسن الأوضاع الاقتصادية وما له من انعكاسات على معدلات الإنفاق الحكومي وتسريع دورة رأس المال بالإضافة الى دخول سيولة مالية جديدة الى الأسواق.