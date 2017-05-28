270 ألف برميل الطاقة التكريرية الحالية لمصفاة ميناء عبدالله

أحمد مغربي

قال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله في شركة البترول الوطنية الكويتية مطلق العازمي إن أرباح الشركة للسنة المالية 2016/ 2017 بلغت 216 مليون دينار ما يعادل 715 مليون دولار.حديث العازمي جاء على هامش مؤتمر صحافي عقدته مصفاة ميناء عبدالله يوم الخميس الماضي تزامنا مع دخول عدد من الوحدات في صيانة شاملة لمدة 26 يوما اعتبارا من 12 مايو وحتى 6 يونيو المقبل.



وأوضح العازمي أن الطاقة التكريرية لمصفاة ميناء عبدالله تبلغ حاليا 270 ألف برميل يوميا ولم تتأثر نتيجة عمليات الصيانة الجاري تنفيذها حاليا.وأفاد العازمي بأن أعمال الصيانة الحالية تحتاج إلى قوى عاملة قدرها 450 عاملا موزعين على 695 معدة من معدات ثابتة ودوارة وكهربائية وآلات دقيقة بميزانية مرصودة قدرت بحوالي 950 ألف دينار بمشاركة 7 مقاولين لتنفيذ تلك الأعمال.



وأشار إلى أن عملية الصيانة تتم حسب الخطة الخمــسـية المـــوضــوعة وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية داخل الشركة وخارجها، مؤكدا حرص الإدارة والعاملين على الدقة في مواعيد إغلاق الوحدات وصيانتها وإعادة تشغيلها وفق أحدث معايير الجودة العالمية ومعايير الصحة والسلامة والبيئة وذلك لتحقيق المستوى الأمثل من الأمن والسلامة ونسب الاعتمادية الأفضل لجميع العاملين والمعدات.



وذكر أن أعمال الصيانة هذه المرة تتضمن ربط مشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله، حيث إنها من الفرص التي تم التخطيط لها بتنسيق مع إدارة المشروع لعمليات ربط المشروع بالمصفاة وبأقل قدر من المخاطر التي تترتب على تلك الأعمال، مشيرا إلى المصفاة نفذت 461 نقطة ربط مع مشروع الوقود البيئي من أصل 520 نقطة.وحول موعد تشغيل مشروع الوقود البيئى، اكد العازمي ان «البترول الوطنية» تعمل على تلافي تقليل تأخير التنفيذ بالتنسيق مع المقاولين على قدر المستطاع.



ونوه العازمي إلى أن أعمال التنسيق والتدابير التي تسبق أعمال الصيانة الشاملة ما بين شركة البترول الوطنية الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية من أجل تعديل خطط الإنتاج والتصدير وتلبية احتياجات السوقين العالمي والمحلي وتحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة تمت بالشكل الأمثل وعلى قدر كبير من الاحترافية.



وفيما يتعلق ببرنامج الصيانة الحالي، أفاد العازمي بأن الوحدات التي ستتوقف عن الخدمة لإجراء أعمال الصيانة والتفتيش هي وحدة الفحم (U-20 TR1) وميروكس-وحدة معالجة النافثا (U-22 TR1) ووحدة التقطير الفراغي (U-13 TR2) ووحدة معالجة وقود الطائرات (U-21) ووحدة معالجة النافثا (U-17) ووحدة معالجة الديزل (U-16).وذكر العازمي انه سيتم تحديث وتطوير أنظمة التحكم في غرف المراقبة الخاصة بوحدة التقطير الفراغي (U-13) ووحدة الفحم (U-20) لاستيعاب التوسعة الناتجة عن مشروع الوقود البيئي.

مزايدة للشركات والدول الراغبة في شراء «الشعيبة»

قال العازمي إن الشركة تجري حاليا عمليات صيانة وتنظيف لوحدات مصفاة الشعيبة، مشيرا إلى أن إدارة المصفاة حصلت على موافقة مجلس إدارة الشركة على البيع ليتم رفعها لمجلس إدارة مؤسسة البترول ومن ثم إلى المجلس الأعلى للبترول لاحقا. وأشار العازمي إلى أن الشركة تقوم حاليا بتحضير شكل عقود بيع المصفاة والبحث عن الشركات الراغبة في الشراء، مبينا انه سيتم طرح مزايدة أو ممارسة لعملية البيع للدول والشركات الراغبة في عملية الشراء.