أعلن البنك الأهلي المتحد عن مواعيد العمل في فروعه خلال شهر رمضان الفضيل، حيث سيقوم البنك باستقبال عملائه الكرام خلال فترة عمل واحدة من الأحد الى الخميس ابتداء من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.



وأكد البنك في بيان صحافي استعداد جميع فروعه السبعة والثلاثين المنتشرة في جميع مناطق الكويت لاستقبال العملاء خلال الشهر الفضيل وتقديم كل الخدمات المصرفية لهم عبر جميع أجهزة السحب الآلي إلى جانب تأمين الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الانترنت والموبايل. كما وضع البنك في تصرف عملائه خدمة حياكم الهاتفية على 1812000 للإجابة عن استفساراتهم، ويمكن للعملاء زيارة موقع البنك الإلكتروني www.ahliunited.com.kw.