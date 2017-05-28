حققت صناعة الورق في دول المجلس وفقا لتقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» نموا متزايدا، حيث بلغ حجم الاستثمارات الموظفة في مجال صناعة المنتجات الورقية عام 2015 نحو 3.9 مليارات دولار، متزايدة من حوالي 2.6 مليار دولار عام 2010، أي انها ازدادت بنسبة 49% تقريبا خلال هذه الفترة، وبنسبة مركبة سنوية بلغت 8.3%.



وحلت السعودية في مركز الصدارة باستثمارات تراكمية بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، وبمساهمة نسبية 77.5% من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون عام 2015 في قطاع صناعات المنتجات الورقية، تبعتها الإمارات بنسبة 14.2%، ثم الكويت بنسبة 4.6%، فسلطنة عمان بنسبة 2%، ثم قطر، فالبحرين بنسب قليلة.

وتستضيف الإمارات المعرض الدولي السنوي الرابع للصناعات الورقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من 11- 13 ديسمبر 2017. ويبحث المعرض الذي تنظمه شركة الفرات للمعارض في إمارة الشارقة أهم التحديات التي تواجه سوق صناعة الورق في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر صناعة الورق على قدر كبير من الأهمية لما توفره من فرص استثمارية واعدة في أسواق استهلاكية كبيرة.