قال تقرير شركة بيان للاستثمار إن أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي تزامن مع دخولها عصرا جديدا بانطلاق المرحلة الأولى من نظام ما بعد التداول (PTM) في 21 مايو الجاري، ويعنى نظام ما بعد التداول بتوفير الخدمات المتممة اللاحقة لتنفيذ أي صفقة في بورصة الأوراق المالية وفق آلية تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المطبقة بما في ذلك خدمات التقاص والتسوية وحفظ الأصول وتقديم التقارير والحصول على الأرباح وإلى ذلك من الخدمات، وبحسب تأكيدات «هيئة أسواق المال» فإنه يمكن إيجاز أهم الفوائد المستهدفة من هذا النظام بالآتي:

زيادة كفاءة أنظمة التداول وما بعد التداول، وتعزيز ثقة المستثمرين بتلك الكفاءة.

تكريس مقومات الشفافية في أنشطة التقاص والتسوية والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها.

تهيئة البيئة المواتية لتداول أدوات استثمارية ومالية متطورة.

المساهمة في جذب الاستثمارات المؤسسية المحلية والأجنبية لبورصة الأوراق المالية.

تعزيز مستويات السيولة في السوق.

التوافق مع المعايير الدولية وامتلاك مقومات الانضمام للمنظمات الدولية والارتقاء بتصنيف السوق.