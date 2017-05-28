محمود فاروق

تسبب قرار الصرف المبكر لرواتب الموظفين الحكوميين في إحداث قفزة في إنفاق الكويتيين والمقيمين على المستلزمات والسلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان، حيث كشفت بيانات حصلت «الأنباء» عليها عن إنفاق نحو 450 مليون دينار خلال الـ 5 أيام الأخيرة، تنوعت بين السحب النقدي والشراء عبر أجهزة نقاط البيع، بنمو 35% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ورفضت وزارة التجارة والصناعة جميع طلبات زيادة الأسعار التي كانت مقدمة من قبل بعض شركات الأغذية قبيل دخول شهر رمضان، وأعلن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تخفيض أسعار 70 سلعة تعاونية، بنسبة 20% لمدة 30 يوما، بمناسبة الشهر الفضيل.

وسجلت معدلات التضخم في ابريل الماضي نموا نسبته 2.63% مقارنة بأبريل 2016 ليصل إلى 144.3 نقطة. وشهد معدل التضخم تراجعا شهريا في أبريل مقارنة بمارس الماضي ليهبط بنسبة 0.07% بفعل هبوط الأغذية والمشروبات بنحو 0.52%. يذكر ان بيانات البنك المركزي عن حجم الائتمان بنهاية مارس كشفت عن نمو شهري بنحو 1.4% ليبلغ 34.8 مليار دينار مقارنة بنحو 34.4 مليار دينار في فبراير الماضي بزيادة 480 مليون دينار.