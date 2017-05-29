الشركة الأولى والوحيدة التي تحصل على جوائز ترانسفورم على الصعيد المحلي

أقيم مؤخرا حفل توزيع جوائز مجلة ترانسفورم الشرق الأوسط في دبي، حيث يتم تكريم المواهب في مجال تصميم العلامات التجارية، وقد تم اختيار شركة بيل ويذر فرع الكويت ممثلة بشركة فيلوسوفي للاستشارات الإعلامية عن عملها المميز لتطوير هوية تجارية للشركة الكويتية للصناعات البترولية (كيبيك) التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وقد صرحت ريهام العيار المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيلوسوفي، الوكيل الحصري لشركة بيل ويذر في الكويت بأهمية العلامة التجارية ودورها الكبير في تمثيل القيم الجوهرية التي تتبناها أي شركة، فضلا عن كونها مرآة تعكس رأي الجمهور ومقياسا لنجاح أي عمل تجاري، كما أكدت العيار أن جهود بيل ويذر الحثيثة لخلق هوية تجارية مميزة لكيبيك قد تكللت بالنجاح بشهادة من ترانسفورم مينا 2017 التي تكرم الأعمال الإبداعية، حيث حصلت شركة بيل ويذر على أربع جوائز، منها: ذهبيتان وفضية وبرونزية.

وقد حصلت الشركة على الجائزة الذهبية الأولى لأفضل استراتيجية مبتكرة بالإضافة إلى ذهبية أخرى لأفضل هوية بصرية في قطاع الطاقة واستخراج البترول. أما الدرع الفضية فقد كانت من نصيب أفضل تطوير استراتيجي وإبداعي لعلامة تجارية جديدة، فيما كانت الدرع البرونزية لأفضل تنفيذ لمشروع تطوير العلامة التجارية.

تعد الشركة الوطنية للصناعات البترولية المتكاملة الأحدث من بين الشركات التي تم إنشاؤها تحت لواء مؤسسة البترول الكويتية، وتسعى الشركة إلى تحقيق التكامل لمراحل إنشاء وتشغيل وإدارة مجمع التكرير والبتروكيماويات ومرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور والذي يعتبر من أكبر وأهم المشاريع التنموية والاستراتيجية في الكويت، حيث يهدف هذا التكامل إلى دفع عجلة الصناعة البترولية في الكويت ومواكبة السوق العالمية من خلال تحقيق الأثر المضاعف في التكامل بين مشاريع التكرير في مصفاة الزور ومشاريع مجمع البتروكيماويات ومنشأة استيراد الغاز الطبيعي المسال مما سيساهم بدوره في تعظيم العائد لصالح الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي وتوفير احتياجات الطاقة المحلية.

وقد وقع اختيار كيبيك على شركة فيلوسوفي الوكيل الحصري في الكويت لشركة بيل ويذر العالمية التي تقع في لندن وتمتلك فرعا في دبي بفضل تاريخها العريق وريادتها في مجال تطوير العلامات التجارية، حيث تم تكليفها بتطوير هوية جديدة بالتزامن مع انطلاقة كيبيك القوية في السوق.

وقد أفادت العيار بأن ذلك إن دل فهو يدل على وعي كبير من الهيئة الإدارية للصناعات البترولية المتكاملة بأهمية العلامة التجارية وتأثيرها القوي على نمو أي كيان مؤسسي، فالأمر لا يقتصر على تطوير اسم تجاري وشعار للشركة، بل يتعدى ذلك إلى التعرف على الشريحة المستهدفة من العملاء لتفهم حاجاتهم وأولوياتهم وبالتالي توجيه رسالة من الشركة للمستفيدين من عملائها بلغة تتناسب مع احتياجاتهم مما يساهم بدوره في تشجيع العملاء على اختيار مزودي الخدمة.