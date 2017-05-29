أعلنت Ooredoo، استمرارها بتقديم أفضل العروض لعملائها الكرام تزامنا مع شهر رمضان الكريم، ونظرا للإقبال الكبير على العرض أعلنت تمديده طوال شهر رمضان الكريم.

ويمكن هذا العرض الحصري العملاء من الاستمتاع بجميع مزايا «شامل» المميزة بنصف السعر في حال التزام العميل لمدة 24 شهرا. تشمل الباقات مكالمات محلية وإنترنت محلي غير محدود، بالإضافة إلى باقات تجوال تتراوح بين 12 و24 باقة، وتتراوح أسعار باقات شامل مع العرض ما بين 10 دنانير و45 دينارا شهريا.

يأتي هذا العرض اتساقا مع سياسة الشركة المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي، حيث تهدف الشركة إلى إثراء تجربة العملاء من خلال تكنولوجيا الاتصالات، حيث تسعى الشركة بشكل دائم لتقديم خدمات تتماشى مع نمط استخدام العملاء.

كما يتوافر العــرض مع خصــم بقيمـــة 25% علــى السعــر الأساســي للباقــة فـــي حال الالتزام لمدة 12 شهرا.

وتمنح باقات شامل العديد من المزايا الحصرية لعملاء Ooredoo، مثل إمكانية تجميد العقد أثناء السفر لمدة تصل حتى 3 أشهر في السنة يعفى خلالها العميل من دفع قيمة اشتراكه ما يوفر للعميل مرونة أكثر في الاستخدام.

كما يستطيع عميل باقات شامل الاستمتاع بمكالمات محليـــة غيـر محدودة على كل الباقات المدرجة في هذا العرض.

هذا، بالإضافة إلى إمكانية تحويل ملكية العقد لأشخاص آخرين في حال الرغبة بذلك، كما تستمر باقات شامل بتوفير خاصية ترحيل الدقائق المتبقية، وتضيف إليها خاصية ترحيل الإنترنت المتبقي للشهر المقبل، ما يوفر على العملاء ويسمح لهم باستخدام الإنتـــرنت بحرية أكبـــر، كما وتشمل بعض الباقات المدرجة في العرض باقات تجوال تتراوح بحســــب سعر الباقــات من 12 وحتى 24 باقة تجوال أسبوعية.