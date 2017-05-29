الحساب الوحيد الذي يقدم أكبر جائزة يومية في الكويت بـ 7000 دينار

أجرى البنك التجاري السحب اليومي على «حساب النجمة» أمس الأحد في المركز الرئيسي للبنك، بحضور عبدالعزيز أشكناني ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وقد فاز كل من: مها حسين محمد عريقات، أحمد فتحي عبدالجليـــل عبدالغفار، عبدالوهــــاب عبدالرزاق العجيل، سعد شبيب مرزوق بوحقطة، محمود عطية مرزوق بلال، بجائزة نقدية قيمتها 7000 دينار لكل منهم.

والآن يمكنك تحقيق كل أحلامك على أرض الواقع مع حساب النجمة في حلته الجديدة، حيث تمت زيادة قيمة الجوائز الكبرى لسحوبات حساب النجمة لتصل إلى 250 ألف دينار، بالإضافة إلى كونه الحساب الوحيد الذي يقدم أكبر جائزة يومية في الكويت بقيمة 7000 دينار.

وكذلك التمتع بالمزايا الإضافية التالية: الحصول على بطاقة سحب آلي، والحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، والحصول على جميع خدمات البنك التجاري المصرفية.

و«التجاري» ينتهز هذه الفرصة ليهنئ جميع الفائزين في سحب النجمة، علما أنه سيتم قيد الجوائز النقدية إلى حسابهم في البنك. كما يتوجه بالشكر إلى وزارة التجارة والصناعة على تعاونها الدائم وإشرافها الفعال على عمليات السحب التي تمت بسلاسة ونظام.