رمزي: «أبراج الصفوة» أول مشروع يطرح وحدات للبيع بنظام التملك الحر في مكة المكرمة

أعلنت كل من شركة هومز العقارية وشركة لوتس بروبيرتيز العقارية عن مشاركتهما في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو في الريجنسي، بمشاركة مجموعة كبيرة من الشركات العقارية المحلية والخليجية في فندق الريجنسي.

هومز العقارية

وكشفت الرئيس التنفيذي لشركة هومز العقارية منال رمزي عن خطط ومشاريع الشركة المستقبلية، مؤكدة انه بعد دراسات متأنية للسوق الخليجي جاء الاختيار بتدشين فرع الشركة الجديد في المملكة العربية السعودية في أبريل الماضي، إذ تأتي هذه الخطوة ضمن الخطة المستقبلية للتوسع في الأسواق الخارجية وطرح مشاريع عقارية متميزة في عدة دول منتقاة.

واستعرضت رمزي المشاريع التي سيتم طرحها في المعرض موضحة انه في ظل النمو المتسارع على شراء العقارات في السوق السعودي يأتي مشروع «المنار المكي-Hilton» ليلبي رغبات الجمهور في تملك وحدات مؤثثة بجوار الحرم لمدة 99 عاما وتحت إشراف فنادق Hilton العالمية.

وعن مشروع «المنار المكي-Hilton» قالت رمزي انه مقام على ربوة مرتفعة تطل على ساعة الحرم المكي ويتميز بقربه من الحرم حيث يبعد عنه 3 كم/ 5 دقائق فقط ويقع داخل حدود الحرم المكي على الدائري الثالث مباشرة.

وتابعت: يوفر «المنار المكي-Hilton» لنزلائه مستوى عال من الجودة والرفاهية الفريدة الذي تمتاز به الشقق حيث يستمتع الملاك بالمدخل المستقل والردهة الفاخرة وقاعة الاستقبال المتكاملة والخدمات الفندقية المتاحة على مدار الساعة، وهو ما يتيح لهم قدرا لا يضاهى من الخصوصية والراحة».

وبينت: تتميز كل الوحدات بشاشات بلازما في الردهة وغرف النوم الرئيسة، بالإضافة الى خدمة الأمن على مدار الساعة، وحرصا على راحة الملاك تضم كل الوحدات مطابخ مجهزة بالكامل وغرف طعام مستقلة، كما يمكن للملاك الاستفادة من مواقف السيارات المجانية.

وتتراوح المساحات من 28 مترا مربعا للاستديوهات ذات الغرفة الواحدة إلى 149 مترا مربعا للأجنحة ذات الغرفتين.

اما عن مشروع «أبراج الصفوة» أوضحت رمزي أنه أول مشروع يطرح في الكويت وحدات وشققا للبيع بنظام التملك الحر في مكة المكرمة، لافتا إلى إطلالتها على ساعة الحرم والتشطيبات الفاخرة.

وتابعت: تتنوع مساحات الشقق بين 4 غرف و5 غرف وفيلات دوبلكس وأحجام تلائم جميع الشرائح والأذواق، مبينا أن المشاريع تقع في منطقتي الخالدية والكعكية اللتين تعتبران من أرقى أحياء مكة المكرمة، إضافة إلى قربها من طريق إبراهيم الخليل والطريق الدائري الثالث، حيث تبعد عن الحرم 3 كم/ 5 دقائق فقط وبأسعار تبدأ من 16000 دينار كويتي مع باقة من التسهيلات في الدفع.

وعن مشروع «بهشة كنت» في تركيا، قالت رمزي إنه أضخم مشروع سكني في اسطنبول وهو جاهز للتسليم ومتكامل الخدمات وبضمان من الحكومة التركية مع تسهيلات في السداد لـ 10 سنوات، لافتة إلى أنه يقع في منطقة بهشة شهير وهي واحدة من المناطق الأسرع نموا في اسطنبول حيث يمتد على مساحة 119 ألف متر مربع ويتميز المشروع بأنه محاط بالطبيعة الخلابة، كما أن جميع الشقق في هذا المشروع تتميز بالمناظر الطبيعية ويتضمن العديد من الخصائص مثل حمام السباحة المكشوف والحديقة ذات التصميم المميز ومواقف سيارات لكل شقة وأماكن ألعاب للأطفال وممرات للمشاة ونظام تدفئة مركزي وإضاءة في الطريق مع نظام حماية ومراقبة على مدار 24 ساعة.

لوتس العقارية

من جانب آخر، أعلن المدير العام في شركة لوتس بروبيرتيز العقارية ضياء الترك ان الشركة كما عودت عملاءها على طرح مشاريع جديدة تناسب وتخدم مصلحة العملاء، بصدد إطلاق المشروع الجديد «أورا» وهو مشروع سكن طلاب استثماري قيد الإنشاء في «نولدج كوارتر».

وأشار الترك إلى أن المشروع يعتبر من أحد المواقع التعليمية الاستراتيجية الأكثر ازدهارا في مدينة ليفربول، ولاسيما أنه على بعد دقائق قليلة سيرا على الأقدام من جامعة ليفربول العريقة.

وتابع: يتألف المشروع من غرف مجهزة بالكامل مع حمامات داخلية واجنحة استوديو مستقلة، كما يتيح المشروع للمستثمرين فرصة الاستفادة من عوائد تأجيرية مجزية ومستدامة من خلال الاستثمار في قطاع السكن الطلابي المربح في المملكة المتحدة».

وبالحديث عن مميزات الاستثمار في السكن الطلابي، قال الترك «مع تطور ونمو المدن الشمالية في بريطانيا، أصبحت ليفربول احد اكبر المدن والأكثر اجتذابا للفرص الاستثمارية المربحة، في السنوات القليلة الماضية وأصبحت مركزا قويا للابتكار، الأعمال والتعليم».

وبين ان ليفربول تحتوي على عدة جامعات الرئيسية ـ جامعة ليفربول، جامعة جون مورز، جامعة هوب، بالإضافة لمؤسسات التعليم العالي المتخصصة ومعهد ليفربول للفنون الشهير، وكلية الطب الاستوائي العالمية وغيرهم.

وتابع: في السنوات القليلة الماضية ارتفع عدد الأشخاص الذين يدرسون في هذه المؤسسات بشكل كبير، فقد سجلت السنة الدراسية الحالية، ما يقرب من 60 الفا من الطلاب الذين يدرسون في الجامعات في ليفربول، ومن المتوقع ارتفاع هذا الرقم في سبتمبر 2017».

وأكد الترك ان هذا الارتفاع في عدد التلاميذ قد ساهم في تعزيز مستوى الطلب على العقارات السكنية بشكل كبير، وحسب شركة «ميستوريا» في نهاية عام 2016 ان هناك زيادة بنسبة 37% في الطلب على سكن الطلبة.

وتابع: استنادا الى المعيار المتبع في هذا القطاع، فإن 68 في المئة من الطلاب تسعى للسكن في المشاريع ذات الخدمات المتكاملة والمدارة بالكامل. وحسب الأرقام المعلنة، فإن الطلب قد وصل اليوم لـ 48.966 غرفة/سرير في ليفربول للعام الدراسي 2017 بينما المتوافر حوالي 27.066 غرفة أي بعجز 21.900 غرفة من السكن المتكامل الحديث والمدار.