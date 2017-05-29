الشركة ركزت على تعزيز وتوسيع شبكة المبيعات في الأسواق خلال 2016



قفزت دوسان انفراكور التي تمثلها شركة بحرة التجارية، احدى شركات مجموعة الساير القابضة، الى المركز السادس عالميا في عام 2016، حيث بلغت مبيعات معدات الإنشاءات 4.93 مليارات دولار أميركي، مرتفعة بذلك نقطتين عن المركز الثامن الذي سجلته في العام السابق طبقا للجدول الأصفر (Yellow Table) الذي أصدرته مؤخرا KHL، وهي مجموعة إعلامية بريطانية لمعدات البناء الثقيلة.

ويرجع الفضل لأداء دوسان انفراكور المذهل في 2016 الى نمو شركتها التابعة دوسان بوب كات، وتعافي سوق الحفارات الصيني بالإضافة الى وتطور أدائها فــي الأســـواق النــاشئـة ككل.

حيث قفزت مبيعات بوب كات في أوروبا والأسواق الناشئة بنسبة 6.3% و4.4% على التوالي في عام 2016 مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت مبيعات الشركة الإجمالية بمتوسط معدل نمو سنوي 3.3% منذ 2011.

وقد ركزت الشركة على تعزيز وتوسيع شبكة المبيعات في الأسواق خلال العام الماضي وبهذا ارتفعت تغطيتها للأسواق الناشئة من 82% في 2012 الى 93% في 2016.

وحافظت دوسان على المركز الثاني في المعدات الإنشائية الثقيلة على مدى السنوات الثلاث الماضية في سوق الكويت بفضل جودة المنتجات الممتازة من المصنع الكوري المدعومة بخدمة ما بعد البيع من شركة بحرة التجارية.

حيث تعد شركة بحرة المــوزع المعتمد لدوسان بوب كـــات في الكويت، وهي شركة رائدة بالسوق المحلي في مجال النقل ومعدات مناولة المواد والآلات الانشائية، وتمثل غيرها من العلامات تجارية الرائدة عالميا.

إن خدمة شركة بحرة التجارية مبنية على منتجات عالية الجودة بالإضافة الى الالتزام تجاه العملاء والتفاني لإرضائهم، الأمر الذي نقل شركة بحرة التجارية الى مقدمة الصناعة المحلية في الكويت.

وتوفر مجموعة دوسان المذهلة من الحفارات والرافعات والقلابات وغيرها القوة اللازمة لتنفيذ أي مشروع، حيث كانت بوب كات أول رافعة skid steer يتم صنعها وبعد مرور 5 سنوات مازالت الأفضل في السوق العالمي بنسبة 50% من حصة السوق وأصبحت اسما معروفا في مجال رافعات Skid-Steer.