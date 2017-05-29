أعلن بنك برقان، ثاني أكبر البنوك من حيث الأصول، عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل من: احلام جاسم حسن، نزال زيد المطيري، سوريا شفقت لوكندوالا، هيرشيل ريا فيرنانديس، عبير علي الغانم، بجائزة البنك النقدية بقيمة 5000 آلاف دينار.

وبالإضافة للسحب اليومي يوفر بنك برقان سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار كويتي، وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء الا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما ان كل 10 دنانير تمثل فرصة واحده لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، فسوف يكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.

السحب يتيح الفرصة للفوز بسيارة «نيسان باترول» شهرياً

..ويستعد للإعلان عن الفائز الجديد بسحب حساب «الثريا»

يستعد بنك برقان للإعلان عن اسم الفائز في السحب الشهري على حساب الثريا للراتب، والذي يمنح العملاء الحاليين والجدد الفرصة لدخول السحب على سيارة «نيسان باترول» كل شهر.

ويقدم حساب الثريا للراتب فرصا عديدة للربح للعملاء الحاليين والجدد، مع السحب الشهري، يحصل العميل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير متوافرة في الحساب لدخول السحب على سيارة «نيسان باترول» كل شهر.

وأوضح البنك أنه يمكن فتح حساب «الثريا» للراتب، بالدينار الكويتي، أو غيره من العملات، وأنه يمنح صاحبه العديد من المميزات، ومنها الحصول على القروض، وبطاقة السحب الائتماني، مبينا أنه تم تطويره بإضافة السحب الشهري الجديد، لتوفير فرص جديدة للفوز بجوائز قيمة لعملائه.

ويمكن للعملاء الراغبين في فتح حساب الثريا للراتب، زيارة أقرب فرع من فروع بنك برقان والحصول على المعلومات اللازمة.