العرض يشمل المجموعة الكاملة من سيارات مرسيدس - بنز ويتوافر لدى مراكز الخدمة المعتمدة



تأكيدا على أهمية وسلامة السيارة التي تخضع بشكل دوري للفحص والخدمة جيدا على مدار العام، تقدم شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي - الوكيل الحصري المعتمد لمرسيدس - بنز في الكويت، فحوصات بصرية مجانا للفرامل ونظام التعليق طـــوال شهر رمضان الكريم.

وبينما يسري العرض الخاص من 27 مايو وحتى 27 يونيو 2017، فإنه يشمل المجموعة الكاملة من سيارات مرسيدس - بنز الكوبيه، وسيارات الدفع الرباعي، والكابروليه، والرودستر، والسيدان، ويتوافر لدى مراكز الخدمة المعتمدة لمرسيدس - بنز في الشويخ، والري، والأحمدي.

وباستخـدام أحـــــدث الأدوات ومعدات التشخيص المتطورة، مع فريق من الفنيين المؤهلين، تحظى جميع السيارات بتقييم شامل، في حين يمكن للعملاء الاستفادة من الخصوصات حتى 35% على قطع الغيار الأصلية من مرسيدس - بنز والتي تتعلق بالفرامل ونظام التعليق.

تولي شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي أهمية قصوى لسلامة وراحة السائق، وأيضا للسيارات التي تحظى بخدمة جيدة على مدار العام، خاصة خلال شهر رمضان حيث تكون مستويات الإرهاق والتعب أعلى من المعتاد.

ومع توافر الاتصال اللاسلكي بالإنترنت «واي فاي»، وأحدث تشكيلة من الأكسسوارات الأنيقة في مراكزنا للخدمة، يمكن لعملاء مرسيدس - بنز الاسترخاء بينما يتم فحص الفرامل ونظام التعليق لسياراتهم، والحصول على الاستشارات من الفنيين المدربين.