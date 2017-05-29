أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إطلاق أحدث عروضه لحاملي بطاقاته الائتمانية الراغبين في السفر وقضاء عطلاتهم خلال موسم الصيف، ومن خلال العرض يحصل عملاء البنك على خدمة سيارات توصيل للمطار مجانية، وذلك فور شرائهم باقات تذاكر سفر وإقامة في فندق من خلال شركة قبلة للسياحة والسفر، ويسري العرض في الفترة من الآن حتى 30 سبتمبر 2017.

للاستفادة من هذا العرض يتوجب على عملاء «الأهلي» حجز تذاكر سفرهم عن طريق شركة قبلة سواء بالقيام بزيارة مكتب الشركة أو الاتصال على الرقم 22317733، واستخدام بطاقاتهم الائتمانية أو بطاقات الدفع المسبق لإجراء عملية الشراء، كذلك يتعين على العملاء التبليغ بموعد السفر قبل 48 ساعة لضمان توفير سيارات توصيل.

ويستمــر البنك الأهلي الكويتي في سعيه نحو توفير عروض ومزايا يستفيد منها عملاؤه تمنحهم تجربة مصرفية فريدة.