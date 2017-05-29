توزيع

يومي للوجبات عبر المؤسسات الخيرية

في المساجد والخيام

احتفالا بقدوم شهر الخير والعطاء شهر رمضان الكريم، أعلنت «فولكس واجن» الشرق الأوسط، وتشمل «فولكس واجن» الكويت، عن مبادرتها الخيرية للتبرع بوجبات مجانية مقابل الأميال التي يقطعها عملاؤها خلال تجارب القيادة طوال الشهر الكريم.

وتأتي مبادرة «فولكس واجن» لتقديم ما هو أكبر من العروض الموسمية هذا العام وتستغل الإقبال الكبير من العملاء للبحث عن أفضل العروض خلال شهر رمضان الكريم وزيارتهم لصالات العرض التابعة لها، لتحويل تلك الزيارة إلى مبادرة خيرية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع من خلال تحويل المسافات المقطوعة خلال تجارب القيادة التي سيقوم بها العملاء يوميا إلى وجبات.

وتتعاون «فولكس واجن» الكويت مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتوزيع الوجبات على مستحقيها خلال شهر رمضان. كما تتعاون «فولكس واجن» الشرق الأوسط مع مؤسسات الهلال الأحمر في إمارة أبوظبي ودبي، ودولة البحرين وقطر وبالإضافة إلى مؤسسة دار العطاء في عمان لتوزيع الوجبات أيضا.

وفي هذا السياق، صرح آندرو سافاس، مدير العلامة التجارية لفولكس واجن الشرق الأوسط، قائلا: «إن شبكة موزعينا وشركاءنا المحليين سيقومون بتنفيذ الحملات التقليدية من عروض وخصومات خلال هذا الشهر الفضيل، إلا أننا رأينا أن نخطو خطوة أخرى نحو العطاء للمجتمع استلهاما من روح الخير والعطاء التي ينشرها شهر رمضان الكريم».

وأضاف: نحن في «فولكس واجن» نهتم بالناس والمجتمع هم جزء من اسمنا ولذا كان اختيارانا أن نتعاون مع المجتمعات المحلية من خلال تحويل كل تجربة قيادة إلى فرصة عطاء، وخلال شهر رمضان ستقوم فولكس واجن بتحويل الأميال المقطوعة كل يوم إلــى وجبـــات يتم التبرع بهـــا للفئات الأكثر احتياجا.

وستستمـــــر فعاليــات المبادرة طوال شهر رمضان الكريم، من خلال توزيع يومي للوجبات عبر المؤسسات الخيرية التي تتعاون معها «فولكس واجن» في المساجد والخيام في منطقة الخليج.