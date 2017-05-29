

أعلنت بورصة الكويت، إعادة التداول في أسهم شركات أجيليتي للمخازن العمومية، والوطنية العقارية، والوطنية للتنظيف، بعد ساعة من بداية تداولات أمس الأحد. وجاء قرار عودة سهمي «أجيليتي» و«الوطنية» بالتداول في البورصة بعد إفصاح «أجيليتي» الأخير بالتوصل إلى تسوية شاملة للقضايا المتعلقة بعقود الحكومة الأميركية لتوريد المواد الغذائية التي كانت طرفا فيها بين عامي 2003 و2010، مقابل 95 مليون دولار.

وكانت «أجيليتي» أعلنت الأربعاء الماضي، من خلال البورصة، عن توصلها إلى تسوية في القضية الجزائية المتعلقة بعقود الحكومة الأميركية لتوريد المواد الغذائية التي كانت الشركة طرفا فيها من عام 2003 إلى 2010.

وطلبت الشركة الوطنية العقارية، في إفصاح مستقل لها امس على موقع البورصة، إعادة التداول على سهمها ابتداء من الأحد 28 مايو 2017، وذلك فور إعلان الشركة الزميلة «أجيليتي» عن المعلومة الجوهرية التي ترتب عليها إيقاف السهم طوال الفترة السابقة.

وتمتلك الوطنية العقارية حصة نسبتها 22.3% في «أجيليتي»، فيما تساهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة قدرها 20.6% في «أجيليتي».