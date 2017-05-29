

قالت شركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة إن الذهب أغلق تداولات الأسبوع الماضي مرتفعا عند مستوى 1268 دولارا للأونصة مستفيدا من ضعف سعر صرف الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية.

وأوضحت الشركة في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس أن تحسن سعر صرف اليورو وانخفاض أسعار النفط ساهما في دعم ارتفاعات الذهب لينهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بفارق 14 دولارا.

وتوقعت استمرار ارتفاع أسعار الذهب لتصل إلى مستوى 1285 دولارا للأونصة وهو المستوى المستهدف حاليا وبعدها إلى مستوى 1300 دولار في ظل استمرار الأوضاع الحالية في الأسواق.

وعن تعاملات الفضة، أفادت «سبائك الكويت» بأنها أنهت تداولات الأسبوع الماضي مرتفعة 30 سنتا لتصل إلى مستوى 17.27 دولارا للأونصة لتكسر حالة الهبوط التي استمرت في الأسابيع الماضية وذلك بسبب زيادة حجم التداولات الإلكترونية والطلب الصناعي.