

تحولت نتائج اعمال شركة مجموعة الأوراق المالية للربحية بنهاية السنة المالية للشركة المنتهية في 31 مارس الماضي لتحقق 1.52 مليون دينار مقارنة بخسائر وصلت الى 14.7 مليون دينار خلال العام الماضي المنتهي في 31 مارس 2016 وأرجع بيان الشركة للبورصة الربحية الى اسباب ابرزها صافي ارباح الاستثمارات الذي وصل الى 2.26 مليون دينار مقارنة بـ 427 الف دينار فقط اضافة الى تراجع خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع الى 2.99 مليون دينار مقارنة بـ 15.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وصلت الايرادات التشغيلية الى 7 ملايين دينار بانخفاض 12.6% عن العام السابق البالغة 8 ملايين دينار، فيما وصلت اجمالي الموجودات الى 107.3 ملايين دينار بانخفاض 7.8% عن الفترة المقارنة، حيث وصلت الى 116.3 مليون دينار في 31 مارس من العام 2016.



تحسنت حقول الملكية سنويا لتصل الى 50.42 مليون دينار بنمو سنوي 5.6% مقارنة بـ 47.7 مليون دينار.