وصلت إلى 162.5 مليون دينار بتراجع 2% عن الربع الأخير من 2016

سياسات التحوط أبطأت النمو السنوي للأرباح لـ 7% محققة 196 مليون دينار

10 % نمواً بالإيرادات أعطى مؤشراً إيجابياً على البيئة التشغيلية

المحلل المالي

استمرت البنوك الكويتية خلال الربع الأول من عام 2017 في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة وانخفاض قيمة استثمارات وكذلك في شطب القروض وتسويتها مع الدائنين المتعثرين حيث ارتفعت مخصصات الائتمان وخسائر قيمة الاستثمارات للقطاع المصرفي الكويتي خلال الربع الأول بنسبة 22.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي لتسجل 162.55 مليون دينار بينما انخفضت بنسبة 2% عن الربع الاخير من عام 2016 حيث بلغت حينها 166 مليون دينار.

شكلت المخصصات نحو 26% من إجمالي الإيرادات التشغيلية المحققة للقطاع المصرفي خلال الربع الأول من عام 2017 التي بلغت 623 مليون دينار و41.3% من ربح التشغيل قبل المخصصات الذي سجل بدوره 394 مليون دينار.



وتعتبر أرقام إجمالي مخصصات القطاع المحجوزة خلال الربع الأول من العام الحالي الاعلى منذ عام 2013 وبالمقارنة مع فترة الربع الأول من كل سنة مما يدل على استمرار عبء المخصصات على الأداء المالي للقطاع وتشدد البنك المركزي في تطبيق تعليماته الخاصة بالتحوط من خسائر الائتمان وتعثر القروض.

الارتفاع في المخصصات ادى الى تباطؤ نمو أرباح القطاع خلال الربع الأول من السنة الحالية بنسبة 6.9% لتسجل 196 مليون دينار بالمقارنة مع 183.4 مليون دينار في الربع الأول من عام 2016 ويبقى المؤشر الايجابي للاستدامة النمو خلال كامل عام 2017 الارتفاع في إجمالي إيرادات التشغيل للقطاع التي سجلت نموا نسبته 10% لتسجل خلال الربع الأول من عام 2017 حوالي 623 مليون دينار اما مخصصات الربع الأول قد تعطي اشارة سلبية على استمرار المخصصات مرتفعة خلال السنة الحالية مما يؤثر سلبا على صافي الأرباح بالرغم من نمو الإيرادات.

مخصصات البنوك للربع الأول 2017

1 - تصدر بيت التمويل الكويتي قائمة البنوك الأكثر حجزا لمخصصات الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات خلال الربع الأول من عام 2017 حيث حجز مخصصات قيمتها 43.4 مليون دينار وتضاعفت مرتين بالمقارنة مع 21 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي.



وشكلت المخصصات نحو 26% من إجمالي إيرادات التشغيل للبنك التي بلغت 168.6 مليون دينار و44% من أرباح التشغيل قبل احتساب المخصصات ولا تزال تضغط على صافي الربح بالرغم من متانة الوضع المالي للبنك وكبر حجم محفظته من القروض التي بلغت نهاية شهر مارس 2017 حوالي 8.46 مليارات دينار. يتبين من أرقام المخصصات التاريخية لفترة الربع الأول منذ عام 2014 ان مخصصات الربع الأول 2017 هي الاعلى على الاطلاق حيث بلغت مخصصات كل من الربع الأول من السنوات 2014 و2015 و2016 نحو 21 مليون دينار.

2 - ثاني اعلى المخصصات خلال الربع الأول من عام 2017 كانت من نصيب بنك الكويت الوطني الذي ارتفعت مخصصاته بنسبة 22% لتسجل 37.74 مليون دينار وهي اعلى مخصصات محجوزة من قبل البنك خلال فترة الربع الأول منذ عام 2013.



وشكلت المخصصات نحو 19% من إجمالي إيرادات التشغيل للبنك التي بلغت 195.4 مليون دينار و28% من أرباح التشغيل قبل احتساب المخصصات ولا تزال تضغط على صافي الربح بالرغم من متانة الوضع المالي والأداء المالي القوي للبنك والنمو في نشاطه التشغيلي وكبر حجم محفظة البنك من القروض حيث ارتفعت خلال الأشهر الـ 12 الاخيرة المنتهية في مارس 2017 بنسبة 3.6% لتسجل 14.05 مليار دينار.



يتبين عند المقارنة مع أرقام المخصصات لفترة الربع الأول من السنوات 2013 و2014 و2015 و2016 ان مخصصات الوطني للربع الأول 2017 هي الاعلى على الاطلاق. فعلى سبيل المثال بلغت مخصصات الربع الأول 2014 نحو 15.7 مليون دينار وارتفعت بعدها الى 29 مليون دينار للربع الأول 2015 و31 مليون دينار للربع الأول 2016.

3 - ارتفعت مخصصات البنك التجاري الكويتي بنسبة 36.7% لتسجل خلال الربع الأول 2017 حوالي 28.1 مليون دينار وهي اعلى مخصصات ربع سنوية يحجزها البنك منذ عام 2013.



ويصنف البنك التجاري الاعلى في القطاع المصرفي الكويتي من حيث التأثير السلبي للمخصصات على الربحية وضغطها على الأداء المالي للبنك حيث تعادل مخصصات الربع الأول حوالي 97% من ربح التشغيل قبل المخصصات و72% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك التي بلغت 39.3 مليون دينار.

4 - بالنسبة لبنك الخليج، ارتفعت مخصصات الائتمان وخسارة شطب قروض خلال الربع الأول من عام 2017 بنسبة 4.3% عن الربع الأول من عام 2016 لتسجل 20 مليون دينار وتعادل المخصصات نحو 45% من إجمالي إيرادات التشغيل للبنك وتعتبر تلك النسبة مرتفعة مقارنة مع معدل القطاع الذي سجل 26%.



وتساوي المخصصات نحو 67% من ربح التشغيل قبل المخصصات بالمقارنة مع معدل القطاع الذي سجل 41%. ومن الملاحظ ارتفاع المخصصات المحددة من 10.1 مليون دينار الى 16.6 مليون دينار بينما استرد البنك قروض بالصافي بعد الشطب بقيمة 1.6 مليون دينار خلال الربع الأول 2017 بالمقارنة مع استرداد قروض قيمتها 9.23 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2016.

5 - ارتفعت مخصصات البنك الأهلي الكويتي خلال الربع الأول من عام 2017 بنسبة 9.3% لتسجل 14.3 مليون دينار وبالتالي تساوي 37% من إجمالي إيرادات التشغيل للبنك التي بلغت 38.4 مليون دينار ونحو 60% من ربح التشغيل قبل المخصصات الذي سجل 23.7 مليون.

6 - انخفضت مخصصات بنك برقان خلال الربع الأول من عام 2017 بنسبة 61.4% لتسجل 6.43 ملايين دينار، وبالتالي تعادل المخصصات نحو 11.5% من إجمالي إيرادات التشغيل للربع الأول التي بلغت 56 مليون دينار و22% من ربح التشغيل قبل المخصصات.

7 - اما بنك بوبيان فقد رفع مخصصاته بنسبة 23% لتسجل 6 ملايين دينار وهي اعلى مخصصات ربع سنوية منذ عام 2013.



من جهة ثانية انخفضت مخصصات البنك الاهلي المتحد بنسبة 21% لتسجل 2.94 مليون دينار بعد حجز مخصصات قياسية خلال عامي 2015 و2016 قاربت الـ 78 مليون دينار.