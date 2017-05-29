أطلقت شركة الساحل للتنمية والاستثمار هويتها الجديدة المتمثلة بشعارها المبتكر الذي يرمز إلى الروح الجديدة للشركة، بالإضافة إلى مواكبة التطورات والتغيرات الحديثة في السوق.

وتعتزم شركة الساحل للتنمية والاستثمار البدء الفوري في اعتماد الهوية الجديدة على موقعها الإلكتروني إضافة إلى حساباتها وقنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تعريف العملاء بالهوية الجديدة على أوسع نطاق.

وتعليقا على إطلاق الهوية الجديدة، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة ثامر نبيل النصف ان «الشعار يجسد بامتياز الأسس والقيم التي تقوم عليها أعمال الشركة بأسلوب بسيط ومعبر وبشكل حديث ومتجدد، لذلك ارتأينا ضرورة مواكبة التطوير الحاصل وإعادة تقديم أنفسنا بشكل معاصر وقريب أكثر من العملاء».

مشددا في الوقت نفسه على أن الهوية الجديدة «ما زالت تعكس هوية الشركة نفسها وتجسد عبر الشعار الجديد القدرة الكبيرة التي أثبتتها الشركة عبر موظفيها وطاقمها وتكاتفهم لتجاوز الأزمة المالية بنجاح وأمان».

وحول التصميم، أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة أن «الشعار المتجدد يرمز الى الصعود بالشركة والنجاح اللامحدود للوصول إلى الأهداف في الاستثمار، ويترجم رؤية الشركة المتمحورة حول تعزيز موقعها الرائد إقليميا لاستقطاب أكفأ الكوادر البشرية وتحقيق أعلى قيمة ممكنة للمساهمين والمستثمرين».

على صعيد متصل، ستعمل الشركة على إعادة إطلاق موقعها الإلكتروني بشكل مبتكر وحديث يسهل تصفحه بما يتلاءم مع الهوية الجديدة للشركة.

أما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، فتتوجه الشركة في استخدام مواقع انستغرام وفيسبوك وغيرها، ولذلك، ستعكس أيضا شعارها الجديد على هذه الصفحات لتقديم صورة متكاملة وموحدة عن الشركة.

وفي هذا الإطار، قال النصف إن «جميع فئات المجتمع تهتم بالتواصل الاجتماعي بشكل كبير، لذلك فإن أقرب طريقة للوصول إلى جميع هذه الفئات هي عبر استخدام منصات التواصل المشابهة، ونحن في شركة الساحل نضع في سلم أولوياتنا استقطاب جميع الفئات كي نكون أقرب إليهم».

يذكر أن شركة الساحل للتنمية والاستثمار هي شركة رائدة في مجالها، وقد حققت أداء متميزا على مر أربعة عقود، ونجحت في اجتياز جميع العقبات والأزمات الاقتصادية، وما زالت اليوم تواصل مسيرتها نحو مزيد من الإنجازات في مجال الفرص الاستثمارية.