الحميضي: استثمارات جديدة للشركة وعملائها بمعدل عائد 8%

يوسف لازم

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) صالح الحميضي خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور 80.54% أن الشركة حققت صافي أرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب بلغ 891 الف دينار تقريبا عن 2016 مقارنة بأرباح 1.4 مليون دينار عن 2015 بتراجع 544 الف دينار وبانخفاض 38%، مرجعا السبب بشكل أساسي الى أن 2015 شهد تسوية بعض الديون غير المنتظمة للعملاء ما أسفر عن رد بعض المخصصات التي كانت مكونة مقابل تلك الديون، مضيفا ان صافي أرباح «كفيك» عن 2016 بلغ 212 الف دينار مقارنة بـ 847 الف دينار عن 2015 بانخفاض 635 الف دينار.

وقال الحميضي ان حقوق ملكية «كفيك» ارتفعت خلال 2016 إلى 41.7 مليون دينار من 41.5 مليون دينار خلال «2015»، وبنسبة ارتفاع 0.4%، كما شهد 2016 انخفاض تكاليف الأجور والرواتب بنسبة 7.5% وانخفاض مصاريف التشغيل الأخرى بنسبة 4% تقريبا نتيجة تقليص الشركة لبعض مصروفاتها.

وتنفيذا للاستراتيجية التي تتبعها «كفيك» في الاستثمار في موجودات متوسطة وطويلة الاجل وذلك في قطاعات جغرافية متعددة (الكويت/ مجلس التعاون الخليجي/ الولايات المتحدة) بما يعكس توجه «كفيك» في تنويع محفظتها الاستثمارية لتقليل المخاطر وبما يضمن توليد عائد لا يقل عن تكلفة رأس المال وتوليد تدفقات نقدية ثابتة، فقد قامت «كفيك» خلال العام بالدخول في استثمار جديد في الولايات المتحدة الأميركية بمبلغ 3.3 ملايين دينار وقد بلغت الإيرادات المحققة من ذلك 130 الف دينار بمعدل عائد 8%، هذا وقد وافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة على جدول اعمالها ومنها عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي القانوني للشركة بمبلغ 30 الف دينار.

وفي كلمته أمام الجمعية العمومية، استعرض الحميضي نبذة عن قطاعات الشركة:

قطاع التمويل

بلغت قيمة محفظة التمويل 17.2 مليون دينار بنهاية 2016 بانخفاض 8.6 ملايين دينار عن 2015 البالغة 25.8 مليون دينار ويرجع هذا الانخفاض الى قيام بعض العملاء بسداد مديونياتهم من القروض التجارية خلال السنة.

وأوضح الحميضي أن الشركة نجحت في تخفيض مبالغ الديون غير المنتظمة (والتي نشأت منذ الأزمة المالية في عام 2008) بشكل كبير على مدار الأعوام السابقة، وذلك من 14.7 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2010 إلى أن وصلت الى أقل من 9 ملايين دينار كما في 31 ديسمبر 2016.

قطاع إدارة الأصول

بلغت الأموال المدارة وتلك المحتفظ بها بصفة أمانة نحو 219 مليون دينار في 2016 مقارنة بـ 236 مليون دينار في 2015 بانخفاض 7.1% ويرجع هذا الانخفاض لقيام بعض العملاء بتسييل استثماراتهم المحتفظ بها بصفة أمانة وانخفاض أداء مؤشرات الأسواق الذي أدى إلى انخفاض القيمة السوقية لهذه المحافظ وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفعت إيرادات القطاع من 810 الاف دينار في 2015 الى 1.29 مليون دينار في 2016 ويرجع ذلك إلى نجاح «كفيك» في تحصيل مستحقات أتعاب إدارة تخص سنوات سابقة خلال هذا العام.

قطاع الاستثمار وتمويل الشركات

حقق هذا القطاع نتائج إيجابية خلال 2016 حيث بلغ صافي ربح القطاع 584 ألف دينار مقارنة بأرباح 242 ألف دينار في 2015 ويرجع هذا التطور الى تحقيق أرباح من تصفية صندوق الملكية الخاصة بمبلغ 844 الف دينار وتحقيق عوائد جيدة من الاستثمارات الجديدة التي قامت بها «كفيك» بداية من 2014 تنفيذا لإستراتيجية «كفيك» في تنويع استثماراتها في قطاعات مختلفة ومناطق جغرافية متعددة.