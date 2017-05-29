شريف حمدي

استقبل سوق الكويت للأوراق المالية شهر رمضان بانخفاض جماعي لمؤشراته الثلاثة، حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.6% بتحقيق 37.8 نقطة خسائر ليصل إلى 6649 نقطة، كما تراجع المؤشر الوزني بـ 0.3% محققا خسائر بلغت 1.2 نقطة ليصل إلى 401 نقطة، كما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.2% بخسائر بلغت 1.8 نقطة ليصل إلى 912 نقطة.

وبلغت السيولة 13.5 مليون دينار بارتفاع 29% مقارنة بجلسة الخميس الماضي البالغة 10.4 ملايين دينار، علما ان مدة التداول في جلسة امس تقلصت إلى ساعتين و45 دقيقة، وتركزت بشكل لافت حول سهم اجيليتي الذي استحوذ على أكثر من 40 من إجمالي السيولة.

ورصــــدت «الأنبــاء» مستويات السيولة في الجلسة الافتتاحية لشهر رمضان في آخر 4 سنوات وكانت كالتالي:

٭ في رمضان عام 2014 بلغ مستوى السيولة في أولى جلسات رمضان نحو 9.7 ملايين دينار.

٭ تراجعت في رمضان 2015 إلى 6.8 ملايين دينار.

٭ ارتفعت نسبيا في أولى جلسات رمضان 2016 إلى 7.2 ملايين دينار.

٭ استمرت بالارتفاع في رمضان 2017 لتصل إلى 13.5 مليون دينار بدعم قوي من سهم اجيليتي.

خليجيا، اتجهت مؤشرات البورصات الخليجية إلى الانخفاض في أولى جلسات رمضان أمس، حيث أنهت جميع المؤشرات تعاملاتها باللون الأحمر عدا سوقي قطر والبحرين.