

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن ثقة المستثمرين في أوروبا، بقيت قوية، حيث ارتفع مؤشر مديري الشراء لكامل منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في عدة سنوات في مايو، وسجلت ثقة قطاع الأعمال الألماني أعلى مستوى لها في عقود.



وأضاف التقرير ان قوة مؤشر مديري الشراء تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو في ازدهار وستكون هي محرك النمو العالمي خلال العام الحالي.



وحتى أعضاء البنك المركزي الأوروبي يبدون أقل تشاؤما حيال التأثير السلبي المحتمل لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على شؤون أوروبا، وأفاد واحد منهم بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يحيد انتعاش اقتصاد منطقة اليورو عن مساره، إذ إنه يعتقد أن بريطانيا ستخسر أكثر من الاتحاد الأوروبي بخروجها من الاتحاد: «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمر كبير جدا لبريطانيا، ولكن بالنظر إلى الحجم النسبي، فإنه أقل أهمية بكثير لباقي الاتحاد».

وفي أميركا، أشار مخطط الميزانية الأولية لسنة 2018 إلى خفض يقارب 3.6 تريليونات دولار في السنوات العشر القادمة من خلال تقليص الإعانات المقدمة إلى الشرائح الأفقر من الشعب الأميركي.



ونظرا إلى ارتباط هذه الميزانية بالإصلاحات الضريبية المتوقعة، فإن احتمال حصول نقاشات طويلة في الكونغرس واحتمال أن تبدو الأرقام النهائية مختلفة كثيرا يبقى احتمالا مرتفعا جدا الآن.



وعلى صعيد السياسة النقدية، صدرت محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الأربعاء الماضي مخيبة آمال المراهنين على ارتفاع الدولار، وبينت المحاضر أن مجلس الاحتياط الفدرالي يرى ضعف الربع الأول مؤقتا، وهو مستعد لأن يرفع أسعار الفائدة في يونيو تبعا للبيانات، وإضافة لذلك تم تأكيد تقليص الميزانية، إذ إن اللجنة تنوي خفض حجم الأصول في الميزانية تدريجيا.

وفيما يتعلق بهذا الأمر، يتوقع رئيس مجلس فيلادلفيا، باتريك هاركر، أن يكون خفض الميزانية «متوقعا، بطيئا، ومملا بأكبر قدر ممكن..»، وبحسب بيانه «سيكون بما يوازي مراقبة الدهان حتى يجف».

وحول سوق النفط، أوضح التقرير أن أسعار النفط كانت هي موضوع هذا الأسبوع مع اتفاق منتجي أوپيك والمنتجين من خارج أوپيك على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لتسعة أشهر حتى 2018، وبالرغم من أن هذا ما كان متوقعا بشكل واسع، فإن خيبة الأمل التي انعكست في ردة فعل الأسعار بدت من شقين، لم يكن الخفض أكبر ولم ينضم منتجون جدد إلى الاتفاق.



ومع ذلك، أبقى الاتفاق الخيار مفتوحا لتمديد الخفض إلى ما بعد الأشهر التسعة الإضافية إذا ما انخفضت الأسعار.

وباختصار، مع تسجيل النفط أكبر خسارة له في 3 أسابيع عقب الاجتماع، قال وزير الطاقة السعودي إن الخفض فعال وإن تراجع المخزون سيتسارع في الربع الثالث، مع تراجع المخزونات إلى معدل السنوات الخمس في بداية السنة القادمة.



وإضافة لذلك، أفاد وزير الطاقة الروسي، أليكساندر نوفاك، أن لدى المنتجين أدوات أكثر لتقديم المزيد من دعم الأسعار إذا ما دعت الحاجة.

صرف العملات

ومن ناحية الصرف الأجنبي، بدأ الدولار الأسبوع عند 97.215 وتراجع أمام منافسيه ليصل إلى أدنى مستوى في 6 أشهر عند 96.802 مع قلق المستثمرين حيال عدم اليقين السياسي في أميركا ومحاضر الاجتماع الحمائمية لمجلس الاحتياط الفدرالي. وأنهى الدولار الأسبوع عند 98.00.

وكان التداول باليورو أعلى بأكثر من 5% منذ بداية السنة، وتم في نطاق ضيق كل الأسبوع، إذ بدأ عند 1.1200 وبلغ أعلى مستوى له عند 1.1267 على خلفية ذكر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن «اليورو ضعيف جدا»، وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.1178، وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له عند 1.285 وسط فوضى سياسية، ومع ذلك بقي صامدا عند مستوى 1.281 لينهي الأسبوع عند 1.290.