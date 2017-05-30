تحـــــت الشعـــــــار التسويقـــــي «صــــوب واربح»، أطـلقت هيونداي «شمــــــــال الخليـــج»، عرضا استثنائيا يحاكي الأجواء الرمضانية، يحصل بموجبه العميل لدى شرائه أي سيارة من مجموعة مميزة تضم أحدث موديلات سيارات هيونداي خلال الفترة من 14 مايو وحتى 28 يونيو المقبل على فرصة لتصويب المدفع والفوز بمبلغ نقدي قدره 1000 دينار، إلى جانب عدد من الهدايا الأخرى القيمة، وتشمل تأمينا شاملا لمدة سنة، عقد صيانة لمدة سنتين، باقة تظليل وحماية للسيارة، 2000 لتر بنزين، تأمين ضد الغير مجانا، تسجيل المرور مجانا وكفالة 4 سنوات دون تحديد المسافة أو كفالة 5 سنوات/100 ألف كم أيهما يأتي قبل.

وتعليقا على هذا العرض، قال متحدث في قسم التسويق بشمال الخليج التجارية: يسعدنا إطلاق هذا العرض الخاص لعملائنا بمناسبة شهر رمضان وإضفاء أجواء مميزة داخل صالات العرض من وحي هذا الشهر الفضيل إلى جانب الربح النقدي وعدد من الجوائز القيمة التي يحصل عليها أي عميل يشتري سيارة هيونداي، ونتمنى شهرا مباركا للجميع ونأمل أن نستمر في تقديم أحدث العروض والأفكار المميزة التي تستقطب الاهتمام ورضا العملاء.

ويشمل العرض مجموعة مميزة من سيارات هيونداي التي تتسم بالكفاءة العالية والاعتمادية الطويلة والأداء القوي الى جانب التصميم الخلاق، كل سيارة من هذه المجموعة تتمتع بمواصفات خاصة تمنح العميل مجالا واسعا لاختيار ما يناسب حاجته وميزانيته وأولوياته لدى زيارة أي من فروع هيونداي الكويت، ليقدم له موظفو «شمال الخليج» الأكفاء نصيحة قيمة عن الطراز التي يلائمه ويلبي حاجته ويناسب ذوقه.

وإلى جانب استمرارها بإطلاق أرقى العروض عند كل مناسبة، تطرح «شمال الخليج» بشكل دوري باقة متجددة من العروض التجارية بهدف إرضاء العملاء ومنحهم فرصة لامتلاك هيونداي بأسعار مميزة وأقساط سهلة.

وأيضا بهدف المساهمة في تعزيز صورة وسمعة «هيونداي» كسيارة ناجحة وعلامة تجارية استطاعت بوقت قصير منافسة أقدم شركات السيارات وأكثرها عراقة، ووفاء لفلسفة «هيونداي» التي تضع حاجات العملاء على رأس قائمة أولوياتها سواء قبل البيع أو بعده.