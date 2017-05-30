البرنامج يقدم 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح

أجرى البنك الأهلي المتحد في الرابع والعشرين من مايو الجاري السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.

وبهذه المناسبة، أوضح البنك الأهلي المتحد أننا بهذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا. وقد أسفر السحب الأسبوعي عن حصول خالد الاحمد على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف دينار.

بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 لكل رابح، وهم: صبريه غلوم حسين، علي جاسم علي المطوع، مشعل عبدالحميد عثمان الوادي، سليمان عدنان سليمان صوص، حمود مالك بدر، احمد مصطفى غلوم دشتي، مريم ناصر حمد العمار، مأمون احمد كامل سويس، اشا درياني، محمد راشد رشيد الرشيدي، ربيعه يوسف مبرك العازمي، علي محمد سالم البلوشي، مريم محمد عبدالغني العبدالغني، عبدالرسول علي بدر خان، الفهدة عبدالرحيم حسين الزعابي، ناصر جمال مضحي الخشاب، ناصر حاج ابراهيم المزيان، احمد شاه حجي خان محمد، محمد طاهر محمد اسلام، محمد جعفر علوي احمد هاشم، حسن احمد عبدالله البنا، امل عبدالرسول محمد تركي، عصام محمد احمد علي مطر، محمد طاهر محمد اسلام وسلمان جعفر يوسف المحفوظ.

وأضاف البنك: هناك العديد من فرص الفوز الكبرى مازالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب بفتح حساب الحصاد الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد والمضاف إلى برنامج الجوائز للاستفادة من فرص الفوز الكبرى التي يقدمها البنك الأهلي المتحد.

وتتلخص شروط الاستفادة من السحوبات على جوائز حساب الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار كويتي، علما بأن عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.