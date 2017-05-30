البرنامج الجديد يوفر الوقت والجهد ويجنب المسافرين عناء الوقوف في طابور الفحص الأمني الطويل

أعلنت الخطوط الجوية التركية، عن إضافة خدمة جديدة إلى خدماتها العالمية المتميزة من خلال عقد اتفاقية جديدة مع الإدارة الأميركية لأمن النقل لتوفير برنامج الفحص الأمني المسبق «TSA Pre √» للمسافرين.

ويمكن الآن لأعضاء برنامج المسافر الموثوق التابع لوزارة الأمن الداخلي الأميركية تجربة برنامج الفحص السريع المسبق «TSA Pre √» في نقاط التفتيش الأمنية في المطارات الأميركية، وقد يظل المسافرون مرتدين السترات الخفيفة والأحذية والأحزمة خلال الفحص، وفي الممرات المخصصة لبرنامج «TSA Pre √»، ستبقى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والسوائل الملتزمة بمبدأ 3-1-1 في الحقائب المحمولة.

ويحصل كذلك الأطفال دون سن الثانية عشرة المرافقون لأحد الأبوين أو ولي الأمر من أعضاء برنامج «TSA Pre √»، على الفحص السريع.

وفي أبريل 2017، انتظر 97% من المسافرين الأعضاء في برنامج «TSA Pre √» مدة تقل عن 5 دقائق.

ويتوافر فحص «TSA Pre √» لأعضاء «جلوبال إنتري» وبرنامج تطبيق الفحص المسبق «TSA PreCheck».

كما يتوافر للمواطنين الأميركيين والمقيمين بصورة شرعية المسجلين في برنامجي «نكساس» «NEXUS» أو «سنتري» «CENTRI»، والمواطنين الكنديين المسجلين في «نكساس».

ولتجربة «TSA Pre √»، يتعين على الأعضاء المسجلين في برنامج سفر موثوق إضافة «رقم المسافر المعروف» الخاص بهم إلى حجوزات الخطوط الجوية التركية في مكاتب إتمام إجراءات السفر.

وبمجرد إتمام إجراءات السفر، سوف يظهر مؤشر «TSA Pre√» على كل بطاقة صعود إلى الطائرة.

ويسمح «TSA Pre √» للمسافرين بتوفير الوقت والجهد وتجنيبهم عناء الوقوف في طابور الفحص الأمني الطويل عن طريق المرور عبر الإجراءات الأمنية بشكل أسرع من دون الحاجة إلى إخراج الكثير من متعلقاتهم الشخصية.