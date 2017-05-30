أطلقت الملا موتورز، إحدى شركات مجموعة الملا، الوكلاء الحصريين لسيارات ميتسوبيشي بالكويت، وبالتعاون مع بيت التمويل الكويتي (بيتك)، عرضا تأجيرا خاصا ومميزا تحت شعار «مع ميتسوبيشي الملا أجرها بثقة وأمان».

وقالت الملا موتورز إن هذا العرض يأتي في إطار التعاون المثمر والمستمر والبناء بين مجموعة الملا و«بيتك»، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة عالميا، لتلبية النمو المطرد لقاعدة عملاء تأجير السيارات في السوق الكويتي، ومنح العملاء أفضل العروض والمنتجات التي تمنحهم أعلى قيمة مضافة ممكنة.

وبينت ان عرض التأجير الجديد والمميز يتيح الفرصة أمام محبي سيارات ميتسوبيشي بالكويت، لقيادة احدث السيارات بنظام التأجير وبأسعار لا تضاهى تبدأ من 85 دينارا فقط.

ويشمل عرض التأجير ميتسوبيشي مونتيرو سبورت المجهزة بمحرك 6 اسطوانات سعة 3.0 لترات، وميتسوبيشي باجيرو المزود بمحرك 6 اسطوانات سعة 3.5 لترات، إضافة إلى ميتسوبيشي لانسر EX المجهزة بمحرك MIVEC سعة 2.0.

وأشارت إلى ان العملاء سيتمتعون بالعديد من الميزات الحصرية التي تشمل، الضمان والتأمين الذهبي الشامل طوال مدة سريان عقد الإيجار، والصيانة المجانية الشاملة، وخدمة السيارة البديلة، وخدمة المساعدة على الطريق طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، إضافة إلى مجموعة أخرى من الخدمات والمزايا الإضافية المصاحبة لعملية التأجير.

وأوضحت أن إجراءات التأجير سهلة وبسيطة للغاية، حيث بإمكان العملاء التعرف عليها بمجرد زيارتهم لمعرض ميتسوبيشي الري، وسيكون باستقبالهم مندوبو المبيعات المدربون تدريبا عاليا والقادرون على الإجابة على جميع استفساراتهم الخاصة بعقود التأجير.

وبالختام، دعت الملا موتورز عملاءها لعدم تفويت الفرصة للحصول على السيارة التي يفضلون قيادتها براحة بال تامة، سواء كانوا يبحثون عن سيارة اقتصادية صغيرة، أو سيارة عائلية كبيرة ومريحة تتسع لسبعة ركاب.

مؤكدة أنها تعمل على انتقاء السيارات المقدمة بعقود التأجير لتلبي طموح عملائها بالحصول على أفضل السيارات بأفضل الأسعار والخدمات المصاحبة، لتوفر لهم تجربة قيادة متميزة واستثنائية خالية من المتاعب.