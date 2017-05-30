الصباحي: حزمة كبيرة من المشاريع المتنوعة في أجمل المدن البرتغالية والألمانية

أعلنت كل من شركة يسر الدولية العقارية وشركة مجموعة برج جلوبل وشركة 3D العقارية عن مشاركتها في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية، من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو في الريجنسي.

يسر العقارية

كشف الرئيس التنفيذي شركة يسر الدولية العقارية أشرف يسري الصباحي عن التسويق لأول مرة في دولة البرتغال وألمانيا في أوروبا حصريا لشركة يسر المتعاقدة مع كبرى الشركات هناك.

وأشار إلى أن الشركة ستطرح حزمة كبيرة من المشاريع المتنوعة في اجمل مدن البرتغال مثل مدينة الجارف وبورتو ولشبونة، وأيضا أجمل مدن ألمانيا مثل هامبورغ وماليس ودوسلدورف وبلاك فورست وشرامبرج وفيبرتال، بأسعار مغرية بما يتسنى للعملاء اختيار الأفضل لهم.

ولفت إلى أنها ستطرح أيضا مشاريع في جمهورية البوسنة والهرسك، حيث جمال الطبيعة وتوافر كل الخدمات بالقرب من مشاريع الشركة سواء في مدينة أوسينيك أو مدينة فيسيكو وبأسعار تنافسية بشكل سيلاحظه جميع عملائنا في الفترة أثناء المعرض.

ومن ناحيته، لفت الصباحي إلى أن الشركة تعاقدت مع كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، وهي مجموعة الرواد للإنشاء والتعمير ذات الخبرة الكبيرة والسمعة المتميزة في القاهرة الجديدة وفي التجمع الخامس بالقرب من الجامعة الأميركية، على حزمة من المشاريع الجاهزة للتسليم الفوري، وأيضا وحدات أخرى يتم تسليمها في خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وصرح الصباحي عن العرض التنافسي الكبير للمواطنين والمصريين بالخارج لأول مرة مقدم 35 في المئة‏ فقط وتقسيط حتى 51 شهرا، وذلك خلال المعرض.

برج جلوبل

وأعلنت شركة مجموعة برج جلوبل عن مشاركتها في المعرض، وقال المدير الإقليمي في المجموعة سامح الجمال، إن المجموعة قامت بطرح المرحلة الثانية من مشروعها في تركيا تاليا ساراي بتصميمها المميز بخطوة فريدة من نوعها، حيث الفيلا بسعر شقة وهو منتجع على مساحة مليون وأربعمائة ألف متر مربع.

وتابع: يحتوي المشروع على 2517 فيلا، تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها بعدد 780 فيلا قيد التسليم مع نهاية العام الحالي، وإيمانا من الشركة باحتياج السوق الخليجي عامة والكويتي خاصة لمشروع تاليا ساراي، حيث انه يلبي كل احتياجات العميل الخليجي من حيث الاستجمام والخصوصية وفخامة التصميم وكل الخدمات السياحية والعوائد الاستثمارية التي يحتاج اليها المستثمر.

وأكد الجمال أن نظرة الشركة للنجاح تتعلق بقياس رضاء العملاء، وتقوم الشركة برحلات أسبوعية لعملائها برفقة من موظفي الشركة لمعاينة المشروع، لافتا إلى أن مشاريع الشركة السابقة على أرض الواقع، وهو ما زاد الثقة في عملائها تجاه المجموعة.

3D العقارية

وقالت العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في 3D العقارية هبة غازي إن الشركة تتميز بإرساء وجود قوي ومؤثر في الأسواق الواعدة للتطوير العقاري، وكذلك تلبية احتياجات العملاء في عقاراتنا وتزويدهم بما يفوق توقعاتهم.

وأكدت غازي أن الوقت هو الأنسب لإقامة مشاريع متميزة في أسواق جديدة لجذب رغبة وانتباه العميل، ونحن نعتزم تكرار التجربة الناجحة في مشاريع أخرى غير مسبوقة حول العالم في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وكشفت غازي عن مفاجأة 3D وهي مكاتب تجارية برعاية بنك دبي الوطني في قلب شارع الشيخ زايد بأسعار 8000 دينار وعوائد إيجارية لمده 5 سنوات. وتابعت: أما برج تايكن والذي يقع على قناة دبي المائية فهو مفروش ومجهز بالكامل 5 نجوم بأسعار تبدأ 47000 دينار، وفي ألمانيا «الغابات السوداء» هناك مشروع سكني وخدمات فندقية تسليم فوري وعائد 20% في حالة التأجير، إضافة إلى مشروع آخر في دولة بلغاريا BANSKO & BURGAS.

ولفتت غازي إلى مشروع مانشستر وهو مشروع سكني ضخم في قلب المدنية بجانب جامعة سالفورد ونادي مانشتسر، وأيضا تايلند «مالديف» وهو منتجع رائع واستلام فوري بأسعار تبدأ من 13000 دينار.