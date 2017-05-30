البنك يقدم لعملائه أفضل برنامج ولاء على مستوى المنطقة

احتفل بنك الكويت الوطني بالذكرى السنوية العاشرة لمجمع الأفنيوز من خلال منح 10 آلاف نقطة مكافآت إلى 10 عملاء ممن حالفهم الحظ من حاملي بطاقات ائتمان الوطني.

وقد أعلن البنك عن أسماء الرابحين يوم الخميس 11 مايو 2017، بفرع البنك في مجمع الأفنيوز.

وتندرج أسماء الرابحين العشر لجائزة 10 آلاف نقطة مكافآت كالتالي: ساتيامورتي براباكاران، أحمد وسيم عرابي، محمد سلمان محمد أيوب، خلود خالد عبدالعزيز الصقعبي، حسين عباس منداني عيدان، محمد عزيز الحصري، عبد الكريم عبدالعزيز علي أبل، عبير عبدالعزيز المزيني، منى أحمد طاهر البغلي، عيسى عبدالرحمن العيسى.

ويفتخر بنك الكويت الوطني أن يقدم إلى عملائه أفضل برنامج ولاء على مستوى المنطقة ككل، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الخطوات التي ينتهجها البنك في سبيل تقدير عملائه وشكرهم على ولائهم وثقتهم المستمرة بنا.

وكان فرع بنك الكويت الوطني قد قدم للعملاء عبر المنصة التي أقامها في غراند أفنيو جوائز فورية عند إظهار بطاقات الوطني الائتمانية، كما دعاهم إلى المشاركة في عدد من الألعاب التفاعلية والجوائز الفورية، وزودهم بمعلومات عن المتاجر الشريكة في برنامج مكافآت الوطني.

ويعتبر مجمع الأفنيوز هو الوجهة الأكثر شعبية لرواد المطاعم ومحبي التسوق والترفيه في الكويت، وهو موطن لمئات المحلات التجارية المشاركة في برنامج مكافآت الوطني.

وحصل العملاء، خلال فترة الحملة، على فرصة واحدة للدخول في السحب عند إنفاق أي مبلغ بقيمة 10 دنانير باستخدام واحدة من بطاقات الوطني الائتمانية التالية: بطاقة الوطني تيتانيوم ماستركارد، وبطاقة لكي تيتانيوم ماستركارد، وبطاقة ماستركارد بلاتينوم، وبطاقة فيزا بلاتينوم، وبطاقة ورلد ماستركارد، وبطاقة مايلز ورلد ماستركارد، وبطاقة فيزا سيجناتشر Visa Signature، وبطاقة ورلد اليت ماستركارد World Elite Mastercard، وبطاقة فيزا إنفينيت Visa Infinite، وبطاقات داينرز كلوب Diners Club، وبطاقات كلاسيك الائتمانية، والبطاقات الائتمانية الذهبية.