البرنامج يتضمن أساليب عمل الفريق وطرق التفكير الإبداعي والتعامل مع العملاء

بدأ بنك الكويت الوطني في استقبال طلبة المدارس والجامعات الراغبين في التسجيل في برنامج التدريب الصيفي للعام 2017.

وبإمكان الراغبين في التسجيل من الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما زيارة الموقع الالكتروني لبنك الكويت الوطني، كما يمكنهم متابعة صفحات التواصل الاجتماعي للبنك عبر فيسبوك NBK Official Page وتويتر وانستغرام @NBKPage للاطلاع على تفاصيل التسجيل في البرنامج المتاح لغاية 29 يونيو.

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج في 2 يوليو، ويقسم إلى أربع دورات حيث تستمر الدورة الواحدة لمدة أسبوعين.

وتتضمن الدورات حلقات تدريب نظرية وميدانية بواقع 5 ساعات يوميا.

وتبدأ الدورة الأولى في 2 يوليو، وتليها الدورة الثانية في 16 يوليو، بينما تتوزع الدورات اللاحقة على التواريخ التالية 30 يوليو والدورة الأخيرة في 13 أغسطس وذلك بحسب البرنامج المقرر لهذا العام.

وقال مسؤول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر إن تنظيم برنامج التدريب الصيفي يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك الوطني ويضاف إلى مبادراته السنوية الهادفة لتوفير كل أشكال الدعم إلى الشباب لا سيما الطلبة.

وأضاف الباقر أن بنك الكويت الوطني ينظم هذا البرنامج للعام السادس عشر على التوالي، وهو يشهد إقبالا متزايدا في كل عام.

ويهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في تشجيع الطلبة خلال فترة اجازتهم الصيفية على التدريب والانخراط في تجربة العمل المصرفي، كما أنه يأتي في إطار التزام بنك الكويت الوطني تجاه الشباب ودعمهم في مسيرتهم للقيام بدور فاعل في المستقبل.

ويتضمن برنامج التدريب الصيفي لطلبة المدارس جملة من مواد التدريب والدراسة تشمل أساليب عمل الفريق وطرق التفكير الإبداعي وسبل التعبير الذاتي الأمثل وأساليب التعامل مع العملاء إضافة إلى مفهوم جودة الخدمة وتأهيل وتمكين الطلبة وإتاحة المجال أمامهم للاستفادة من المواد التدريبية والأكاديمية المتطورة والحديثة التي يوفرها البرنامج.

ويتخلل هذه الدورات جولات ميدانية للمشاركين لإتاحة المجال أمامهم للاطلاع عن كثب على عمل إدارات وفروع البنك.