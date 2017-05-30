طائرتا الشحن من طراز بوينغ 777 نقلتا 19 حيوان وحيد القرن الأسود إلى «كيغالي»

تمكنت حيوانات وحيد القرن الأسود المهددة بالانقراض من العودة إلى براري رواندا، بمساعدة الاتحاد للشحن وشركة إنترادكو غلوبال المتخصصة في نقل الحيوانات.

وبالإنابة عن مؤسسة منتزهات أفريقيا African Parks، وهي منظمة غير ربحية تدير المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية نيابة عن الحكومات في جميع أنحاء العالم، استأجرت شركة إنترادكو طائرتي شحن من طراز بوينغ 777 من الاتحاد للطيران لنقل 19 من حيوانات وحيد القرن الأسود من جوهانسبرغ إلى العاصمة الرواندية كيغالي.

ولدى هبوط الطائرة في مطار كيغالي الدولي (KGL)، تم تحويل حيوانات وحيد القرن بعناية إلى الشاحنات لمواصلة رحلتها إلى المحطة الأخيرة عن طريق البر بمرافقة الشرطة.

سافر عشرة من حيوانات وحيد القرن على متن الرحلة الأولى، فيما سافر التسعة الآخرون على متن الثانية، مع ثلاثة أطباء بيطريين ومرافقين اثنين رافقوهم طوال مدة رحلتهم من جوهانسبرغ إلى أكاجيرا.

وتم نقل حيوانات وحيد القرن، التي يمكن أن يصل وزنها إلى 2، 500 كيلوغرام، في منصات خاصة تحتوي كذلك على العلف الذي تحتاجه طوال الرحلة.

كما تم ضبط وتحديد درجة الحرارة على الطائرة من قبل الطبيب البيطري لضمان عدم تعرض الحيوانات للحرارة الزائدة أو التوتر أثناء الرحلة.

تم تنفيذ مشروع إعادة حيوانات وحيد القرن خلال الأسبوعين الأولين من شهر مايو، وتعد لحظة تاريخية بالنسبة للدولة في أعقاب اختفاء هذه الفصيلة من الحيوانات في عام 2007 بعد عقود من تعرضها لعمليات الصيد غير المشروع على نطاق واسع.

وتطلبت الخدمات اللوجستية المعقدة التي انطوت عليها عملية إعادة تلك الحيوانات إلى موطنها خبرة المتخصصين من شركة إنترادكو، حيث أمضوا ما يزيد عن العام في التخطيط للرحلة مع الاتحاد للشحن الذي قام بتشغيل الرحلات.

عملت شركة إنترادكو عن كثب مع مؤسسة المنتزهات الإفريقية وفريق عمل منتزه أكيجارا لضمان جهوزية كل التصاريح والموافقات بما في ذلك الحصول على مستندات سارية تتعلق باتفاقية «سايتس» العالمية لمكافحة الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، والتي تعد شرطا عند نقل فصائل الحيوانات المدرجة مثل وحيد القرن الأسود.