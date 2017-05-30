«التمدين العقارية» و«السينما الكويتية»ضمن أفضل الشركات المدرجة في 2017

الشركتان نجحتا في النمو والتوسع ودعم ريادة الأعمال والمجتمع المحلي بشكل عام

صنفت «فوربس الشرق الأوسط» شركة التمدين العقارية وشركة السينما الكويتية الوطنية المرتبطتين بمجموعة التمدين ضمن قائمة أفضل الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك خلال الكشف عن قائمة (نجاحات الكويت 2017) في حفل كبير أقيم برعاية وحضور الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة، وعدد من أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الديبلوماسية، في الكويت والمنطقة العربية.

وحصلت الشركتان على الجائزتين المرموقتين تقديرا لدورهما البارز في قطاعات المال والأعمال، بالإضافة إلى نجاحهما في النمو والتوسع ودعم ريادة الأعمال والمجتمع المحلي بشكل عام، وذلك بما يؤكد على مناخ الاستثمار الجيد الذي توفره الكويت للشركات ورواد الأعمال. وشملت القائمة 3 فئات رئيسية: أقوى 50 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات العربية الخاصة الأكثر تأثيرا في الكويت، وأقوى سيدات الأعمال العرب في الكويت.

وبهذه المناسبة، قال محمد عبدالحميد المرزوق، الرئيس التنفيذي لشركة التمدين العقارية إن التكريم من قبل مؤسسة إعلامية عريقة مثل فوربس يشكل تتويجا لجهودنا الجادة والحثيثة لتطوير مشروعات سكنية وتجارية استراتيجية في الكويت تنعكس ايجابا على الاقتصاد الكويتي من خلال إحداث نقلة نوعية في النسيج العمراني في البلاد وتوفير فرص استثمارية مجزية وتحقيق نتائج مالية إيجابية. من جانبه قال أحمد العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة السينما الكويتية الوطنية إن هذا التقدير من قبل فوربس الشرق الأوسط للمؤسسات الكويتية الناجحة يسهم بالتعريف بجهودها في بناء الاقتصاد والمجتمع وتطوير دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية، كما يؤكد أن الكويت تشكل بيئة خصبة لنجاح الأعمال وتطورها، مؤكدا على أن شركة السينما الكويتية الوطنية مستمرة في استراتيجيتها الرامية للريادة في مجال الترفيه ودعم المجتمع المحلي بشكل مستمر.

وفي سياق متصل وضمن مبادراتهــــا للمسؤولية الاجتماعية، أطلقت شركة السينما الكويتية الوطنية مؤخرا حملة توعوية بعنوان «روح الكويت» بهدف تعزيز الأسس الإنسانية والحقوقية والأخلاقية الرفيعة التي بنيت عليها الكويت بما فيها دستورها الحضاري ومواده الشاملة، وكذلك توجيه الشكر إلى كل من ساهم في بناء وعمران وتطوير الكويت بدون تمييز، وشملت الحملة سلسلة من الإعلانات على الطرق والصحف وشاشات السينما وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعــــــي المختلفة، وقد لاقت الحملة نجاحا وتفاعلا كبيرين من قبل المواطنين والمقيمين في الكويت.

وتعد مجلة فوربس الشرق الأوسط، من أبرز المؤسسات الإعلامية المتخصصة في الاقتصاد وتسهم بدور كبير في اكتشاف الفرص الاستثمارية في المنطقة العربية، وتمتلك المجلة ترخيصا حصريا من قبل مجلة فوربس العالمية المعروفة، وجاءت قائمة (نجاحات الكويت 2017) ضمن سلسلة تصنيفاتها وقوائمها المتخصصة التي تبنى وفقا لأعلى معايير الحياد والالتزام بالمنهج العلمي في البحث والمقاييس العالمية التي تضعها مؤسسة فوربس للإعلام في الولايات المتحدة.