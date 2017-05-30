الركن دون استخدام اليدين في الفسحات المخصصة لركن السيارات جنباً إلى جنب وتجنب الاصطدامات

تعد إسكيب من سيارات SUV الأفضل مبيعا لدى فورد لسبب وجيه، فقد ولدت شعبية إسكيب من سمعتها في التوفير في استهلاك الوقود، ومرونتها، وتقنياتها التي تهدف إلى مساعدة العملاء، وهي تشكل جزءا لا يتجزأ من مجموعة سيارات فورد الرياضية المتعددة الاستعمالات SUV.

وتقدم فورد إسكيب 2017 سيارة SUV متطورة تكنولوجيا ومرهفة وبسعر معقول أكثر بعد، ما يجعل القيادة أكثر بساطة وأمانا ومتعة - ولا تقاوم حتى - بالنسبة للعدد المتزايد من عملاء سيارات SUV في إحدى الفئات الأكثر تنافسية في الشرق الأوسط.

وتوفر إسكيب الجديدة نظام المزامنة SYNC 3 للاتصالات والترفيه داخل السيارة، وتكنولوجيا مساعدة السائق، ومقصورة مريحة ومؤاتية لطريقة الاستعمال، ومحركات قوية وفعالة بما فيها محرك فورد EcoBoost سعة 2.0 ليتر بأربع أسطوانات مع شاحن توربيني بمنفذين بتقنية Twin-scroll ومع تقنية ضخ الوقود المباشر الذي ينتج قوة حصانية قدرها 242 PS وعزم دوران قدره 366 نيوتن متر.

كما يتوافر محرك دوراتيك Duratec بتقنية iVCT العامل بالبنزين سعة 2.5 ليتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي وبقوة حصانية قدرها 171 PS وعزم دوران قدره 230 نيوتن متر، ويترافق كل طراز من هذا المحرك مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي SelectShift بست سرعات مع وحدتين لنقل الحركة في عجلة القيادة.

وتتميز إسكيب الجديدة أيضا بتكنولوجيا فورد للركن العمودي التي تساعد السائقين على الركن من دون استخدام اليدين في فسحات إلى جانب سيارات أخرى، وبإصدار محسّن من نظام تجنب الحوادث، النظام النشط لإيقاف السيارة في الحالات الطارئة داخل المدينة، وبنظام الإضاءة الأمامي المتكيف من فورد لتعزيز الرؤية بالإضاءة الخفيفة.

ومن التقنيات المتطورة الإضافية، باب الصندوق العامل لا يدويا ونظام الدفع الذكي بكل العجلات AWD.

ويقدم نظام المزامنة SYNC3 من فورد، للمرة الأولى، اللغة العربية - تنشيط النص والصوت - ما يمنح السائقين سهولة أكبر للتحكم بالمركبة.

وبفضل قدرتي تحريك اصبعين للتكبير والتصغير وتمرير الإصبع، يقدم نظام المزامنة SYNC 3 للعملاء تجربة عالية الدقة من خلال الشاشة العاملة باللمس قياس 8 بوصات المشابهة لشاشات الهواتف الذكية، ما يجعل استخدامها أسهل وأكثر بديهية.

وتقدم إسكيب الجديدة إصدارا محسنا من النظام النشط لإيقاف السيارة في الحالات الطارئة داخل المدينة لتجنب الحوادث، الذي يعمل الآن بسرعات تصل إلى 50 كلم في الساعة، بعدما كانت السرعة القصوى 30 كلم في الساعة.

وتتميز إسكيب الجديدة بأحدث لغة تصميم من فورد لإعطائها مظهرا رياضيا شبيها بشقيقتها الأصغر إيكوسبورت وطراز كروسوفر المتوسط الحجم إدج.

تحيط بالشبكة الأمامية العلوية شبه المنحرفة الكبيرة والشبكة السفلية الأصغر حجما مصابيح أمامية جديدة انسيابية تتضمن مصابيح بتقنية LED تعمل في ضوء النهار تتكامل مع مصابيح الضباب الأنيقة.

ويكتمل المظهر الرياضي مع المصابيح الخلفية المعاد تصميمها، بينما تتوافر أيضا مجموعة جديدة من تصاميم العجلات المصنوعة من مزيج معدني قياس 17 و18 و19 بوصة ضمن مجموعة متنوعة من اللمسات النهائية بما فيها النيكل البراق.

في حين يقوم النظام الآلي للقطر القابل للسحب بالاختفاء تلقائيا تحت المصد الخلفي حين لا يكون قيد الاستعمال، حفاظا على مظهر إسكيب الرياضي، إلى جانب تحسين مقصورة إسكيب الجديدة بدقة متناهية لتقدم للركاب تجربة أنيقة ومريحة وأكثر ملاءمة لطريقة الاستعمال.