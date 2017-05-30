محمود عيسى

كشفت محطة بلومبيرغ الاخبارية ان بيت التمويل الكويتي يجري في الوقت الحاضر محادثات للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد في البحرين وليست وحدته الكويتية فقط كما اعلنت في وقت سابق، وذلك في صفقة قد تعزز أصول «بيتك» لتصل الى 85 مليار دولار وتجعله واحدا من أكبر البنوك الإسلامية في الشرق الأوسط.

ونقلت المحطة عن مصادر مطلعة قولها ان بيتك بدأ في وقت سابق محادثات للاستحواذ على البنك البحريني وعملياته في الكويت، بحسب المصادر الذي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها نظرا لسرية المعلومات.

واشارت إلى أنه من المتعذر التأكد من أن الصفقة قد تتم، لاسيما وأن المباحثات بين الطرفين لم تسفر عن ابرام أي اتفاقيات نهائية حتى الآن.

وعلى صعيد متصل، اشارت المحطة إلى أن انخفاض أسعار النفط أجبر البنوك الخليجية على تعزيز نطاق عملياتها والتنافس بشكل أفضل في ظل هذه الأسواق المزدحمة.

وكان بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول اندمجا مؤخرا ليصبح مجموع أصولهما 175 مليار دولار. أما مصرف الريان القطري فينوي الاندماج مع بنك بروة غير المدرج وبنك قطر الدولي في اندماج ثلاثي مما سيسفر عنه أكبر بنك إسلامي في البلاد.

من جانبه، رفض البنك الأهلي المتحد البحريني التعليق على هذه الانباء، في حين قال مسؤول من بنك بيت التمويل الكويتي إنه لا يوجد لديه ما يضيفه على ما ورد من تعليقات في بيان صدر عن البنك يوم 21 الجاري جاء فيه أن «بيتك» يدرس عددا من البدائل الاستراتيجية لزيادة ربحيته وتعزيز مركزه.

ونفى اتخاذ أي قرار ردا على التقرير الذي نشرته المحطة في وقت سابق من هذا الشهر، قائلا إن بنك بيتك يجري محادثات لشراء عمليات «الأهلي المتحد» في الكويت.

ويشار في هذا السياق، إلى أن البنك الأهلي المتحد يملك 67% من أسهم البنك الأهلي المتحد الكويتي، الذي بلغت قيمة أصوله مع نهاية العام الماضي 3.7 مليارات دينار أو نحو 12.2 مليار دولار. وكانت أسهم الوحدة في الكويت ارتفعت بنسبة 8% هذا العام، مما أعطاها قيمة سوقية بواقع 767 مليون دينار. بالمقابل، تبلغ قيمة، فيما تصل قيمته السوقية إلى 2.94 مليار دينار.

وانتهت المحطة الى القول ان أصول بيت التمويل الكويتي تبلغ 16.4 مليار دينار كما في نهاية مارس، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ.