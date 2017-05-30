أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمي تغيير تصنيفها للشركة «الأهلية للتأمين» إلى A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من نظرة مستقبلية سلبية فيما قبل ويعكس هذا التغيير في النظرة المستقبلية استقرار لوجهة نظر وكالة موديز بأن المخاطر المرتبطة بحيازة حصة الأغلبية في شركة إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع بنسبة 91.3% والتي تم تخفيفها من خلال الإجراءات القوية التي اتخذتها إدارة الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. والتي كانت أبرز نتائجها:

- مستويات جيدة من الرسملة بعد الاستحواذ على شركة الكويت لإعادة التأمين.

- قامت المجموعة بتوحيد إجمالي اكتتاب الاكتتاب بمقدار 1.1 مرة في عام 2016.

- انخفاض إجمالي الرافعة المالية بنسبة 3% في الربع الأول من عام 2017، بعد زيادة مؤقتة في الربع المماثل من العام السابق الى 10.6% بعد اكتتاب شركة إعادة التأمين الكويتية.

- تراجعت ربحية الأهلية بشكل طفيف، لكنها ظلت جيدة وأفضل من توقعاتنا، حيث بلغت النسبة المجمعة للمجموعة الموحدة لعام 2016 ما نسبته 84.4%.