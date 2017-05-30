في بادرة إعلامية تؤكد نجاح شركة زين للاتصالات المناهض لأعمال العنف، أبدت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.پ) اهتماما بإعلان الشركة والذي أطلقته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وأشارت الوكالة الى ما لاقاه الإعلان من رواج كبير على الإنترنت، حيث شاهده أكثر من 2.3 مليون شخص على حساب عملاق الاتصالات في موقع «يوتيوب» منذ تحميله قبل أيام.



وأضاف خبر الوكالة: يصور الإعلان ومدته 3 دقائق رحلة مفجر انتحاري تبدأ بتجهيزه لحزامه الناسف وخروجه لتنفيذ عمليته، في تجربة يواجه خلالها ضحايا تفجيرات وهجمات وأعمال عنف أخرى، قبل أن يعود عن قراره.



«سأخبر الله بكل شيء، بأنكم ملأتم المقابر بأطفالنا»، عبارة يقولها طفل في بداية الإعلان بينما يقوم المفجر بتجهيز الحزام، وتبدأ مواجهة المفجر مع ضحايا أعمال العنف في حافلة بدت متضررة جراء تفجير، ثم في ساحة مفتوحة، وبعدها في مدرسة ومسجد.



ويعرض الإعلان مشاهد من تفجيرات أوقعت عشرات القتلى والجرحى في العراق والكويت والأردن والسعودية خلال السنوات الماضية تبنتها جماعات متطرفة على رأسها تنظيم «داعش»، وظهر في الإعلان أشخاص أصيبوا في هذه التفجيرات.



كما ظهر في الإعلان طفل مغطى بالغبار يحمل صورة عمران، الطفل الذي انتشرت صورته داخل سيارة إسعاف على نطاق واسع بعدما أصيب في غارة في أغسطس 2016 استهدفت منطقة كانت تخضع لسيطرة الفصائل المعارضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة حلب.



وينتهي الاعلان برسالة ايجابية، حيث يحضر المفجر ومجموعة من الأطفال وضحايا تفجيرات حفل زفاف على وقع أغنية يؤديها الفنان الإماراتي حسين الجسمي، قبل ان تظهر عبارة «كلما يفجرون كرها، سنغني حبا».



واضافة الى المليونين و300 ألف مشاهد على «يوتيوب»، شارك اكثر من أربعة آلاف شخص الاعلان على صفحاتهم في «فيسبوك»، بينما قام عشرات المغردين بنشره في «تويتر».



ومن افغانستان، الى العراق ووصولا إلى مصر وليبيا، بدأ شهر رمضان السبت وسط طغيان العنف في العديد من البلدان، وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط. وغالبا ما يشهد شهر الصوم هجمات انتحارية وتفجيرات تنفذها جماعات متطرفة.