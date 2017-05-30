المشعان: نركز على تطوير مجمعات سكنية لذوي الدخل المتوسط

يوسف لازم

وافق مساهمو شركة الأرجان العالمية العقارية خلال الجمعية العمومية العادية للشركة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 10% من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 10 فلوس للسهم الواحد).

وانتخبت العمومية مجلس إدارة جديد وهما شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، هيثم سليمان حمود الخالد، خالد خضير مشعان خضير المشعان، حمد عبدالله جاسم المضف، طارق بدر سالم المطوع، والأعضاء الاحتياط: شركة أبوالحصانية العقارية، فيصل خضير المشعان.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية، هيثم الخالد: «في ظل التغيرات على مستوى الأسواق العالمية خلال عام 2016، كان أداء شركة الأرجان إيجابيا طوال العام، مدعوما بنموذج عملها المتكامل الذي يشمل التطوير العقاري من ناحية والاستثمار من ناحية أخرى، والذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة التشغيلية للشركة لتكون من بين الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف: اتخذت الشركة خطوات ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها، تمثلت في مواصلة تطوير المشاريع المتعددة الاستخدام والمشاريع السكنية والمجمعات التجارية النوعية التي من شأنها توفير حلول مستدامة ومعيشية أفضل في المنطقة، وتعزيز مركز الشركة المالي وتمكينها من اقتناص فرصا جديدة تضيف القيمة للمساهمين والمجتمع بأكمله».

وقال الخالد: «نمضي قدما بخبرة وسجل حافل من النجاحات نتميز عبرهما عن المطورين العقاريين الآخرين، حيث قمنا بالاستحواذ على فرص واعدة على المدى الطويل ونتجهز لدخول أسواق جديدة. وعلى الصعيد التشغيلي، يرتكز نمونا في العام القادم على الكويت والبحرين وعمان، ناهيك عن دخولنا المغرب».

ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان، المهندس خالد المشعان: «إن مسؤوليتنا كمطور عقاري معترف به عالميا ترتكز على تطوير مجمعات سكنية لذوي الدخل المتوسط وتطوير مشاريع عقارية مستدامة تساهم إيجابيا في خلق بيئة حضارية تدعم الاقتصاد والرفاهية الاجتماعية.

نحن اليوم في شركة الأرجان نبني مشاريع سكنية وأخرى متعددة الاستخدامات لتدوم وتبقى جزءا لا يتجزأ من عملية التطوير والتوسع الحضاري وتضيف قيمة للمجتمعات التي تحوطها.

أما بالنسبة للنظرة المستقبلية فقال المشعان: «تواصل الشركة العمل على مشاريع كبيرة قيد التطوير، وأخرى يتم التخطيط لها، علاوة على محفظة متنوعة، وفريق عمل معترف به على مستوى إقليمي وعالمي، وسنوات عديدة من الخبرة في المنطقة لتوجيه استثماراتنا القادمة.

ولا نغض النظر عن الفرص التي توفرها المنطقة على الرغم من التحديات الراهنة، إذ نشهد اليوم نقلة نوعية في تطوير المنشآت العامة عبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ناهيك عن الاحتياجات المحلية لتلبية الطلب النامي لمشاريع عقارية موجهة لذوي الدخل المتوسط، بالإضافة إلى الطلب على منتجات الشركة العقارية التي تعد سباقة في تلبية المتطلبات المحلية.

تبقى اليوم مسؤوليتنا ان نطور مشاريع تضيف قيمة للمجتمعات التي تحوطها».