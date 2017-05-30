«ديليفيري هيرو» مملوكة بنسبة ٣٩% لـ «روكيت انترنت» التي اشترت «طلبات. كوم»

أحمد موسى

أعلنت شركة «ديليفيري هيرو»، إحدى أكبر الشركات الألمانية في مجال الطلب على الأغذية وتسليمها عبر الإنترنت، استحواذها على شركة «كاريدج» الكويتية، وهي منصة لتوصيل الأغذية في الكويت وتعمل في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعد «كاريدج» إحدى منصات توصيل الأغذية عبر الإنترنت ومن بين الأكثر نموا حيث توفر منصتها معلومات المطاعم، وتحصل رسوم وساطة عند طلب الأكل، بالإضافة إلى خدمة توصيل الطلبات عبر سياراتها الخاصة.

وتشير مصادر إلى أن توقعات صفقة استحواذ شركة شركة «ديليفيري هيرو» على شركة «كاريدج» تبلغ إجمالي قيمتها نحو 200 مليون دولار.

وتعد صفقة الاستحواذ على شركة «كاريدج» هي الثانية بالسوق الكويتي والثالثة في المنطقة بعد استحواذ شركة روكيت إنترنت على طلبات دوت كوم في صفقة بلغت حينها 170 مليون دولار.

ويبلغ إجمالي قيمة الصفقات التي نفذتها «ديليفيري هيرو» الألمانية او روكيت انترنت المالكة لحصة 39% فيها قرابة مليار دولار خلال العامين الماضيين، لتحدث بذلك تحولات جذرية للشركات الصغيرة عبر الإنترنت أو ما يعرف بـ «E- Business»، وهو- بحسب محللين- ما سيغير خارطة الاستثمار بشكل كامل أمام الاستثمار التقليدي الذي يواجه متاعب كثيرة منها تمويلية وتشغيلية تقليدية.

وسيستمر فريق عمل «كاريدج»في وظائفهم كما سيبقى الرئيس التنفيذي عبدالله جهاد المطوع في مجلس الإدارة بعد إتمام الاستحواذ.

يذكر أن شركة «ديليفيري هيرو» الألمانية تأسست في مايو 2011 لتكون إحدى أكبر الشركات في مجال الطلب على الأغذية وتسليمها عبر الإنترنت من خلال أكثر من 6 آلاف موظف، فيما تملك شركة روكيت إنترنت حصة فيها تبلغ 39%.

ويقع المقر الرئيسي لشركة «ديليفيري هيرو» في برلين وتتواجد في نحو 40 دولة عبر منصات الإنترنت والهاتف المحمول تشمل أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية بالإضافة إلى آسيا.

واستحوذت شركة «ديليفيري هيرو» خلال 2015 على خدمة Yemeksepeti وهي سلة تسوق الطعام باللغتين العربية والتركية مقابل 589 مليون دولار. كما استحوذت شركة روكيت إنترنت في عام 2015 على موقع طلبات وهو شركة كويتية مقابل 170 مليون دولار ثم باعت منصة طلبات لشركة ديليفري هيرو مقابل زيادة حصة روكيت انترنت بالشركة الألمانية ديليفري هيرو لتصبح 39%.