تعافى الجنيه الاسترليني بعض الشيء ليصبح صاحب التحرك الوحيد الملحوظ بين العملات الرئيسية امس بعد أن أظهرت استطلاعات للرأي مطلع هذا الأسبوع أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستفوز في انتخابات الأسبوع المقبل حتى وإن كان حجم الانتصار الذي ستحققه مثارا للشك.

وكان يوم الجمعة الماضي أسوأ يوم للاسترليني منذ أوائل فبراير ونزلت العملة البريطانية نحو سنتين الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت استطلاعات للرأي أن الفارق الذي كانت تتقدم به ماي على حزب العمال تقلص من 20 نقطة الشهر الماضي ليصل إلى 5 نقاط في أحد الاستطلاعات.

وأكدت استطلاعات أخرى في مطلع الأسبوع الاتجاه ذاته ولكن أظهرت أيضا أن تقدم المحافظين بقيادة ماي مازال قويا وتوقعت فوزها في الانتخابات ولكن ربما ليس الفوز الساحق الذي سعت إليه حين دعت للانتخابات قبل ستة أسابيع.

وفي ظل إغلاق الأسواق في لندن، ارتفع الاسترليني 0.2% وسط تعاملات ضعيفة صباح أمس في أوروبا وجرى تداوله عند 1.2825 دولار و87.13 بنسا مقابل اليورو.

أما الدولار الذي عاني الأسبوع الماضي مع انحسار التوقعات بدعم قوي للنمو من إدارة ترامب فاستقر مقابل اليورو عند 1.1175 دولار وسجل 111.33 ينا.

واستقر مؤشر الدولار الذي يتابع حركة العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية عند 97.406 مستقرا بذلك فوق المستوى المتدني الذي سجله الأسبوع الماضي عند 96.797 وهو الأقل منذ 9 نوفمبر.