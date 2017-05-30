استقر الذهب قرب أعلى مستوى في 4 أسابيع خلال تعاملات أمس بعدما صعد بنحو 1% في الجلسة السابقة بدعم من توترات جيوسياسية عززت الطلب على الملاذ الآمن.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في التعاملات الفورية ليظل عند 1267.01 دولارا للأوقية (الأونصة). وقفز المعدن الأصفر 0.9% يوم الجمعة الماضي ليلامس أعلى مستوياته منذ الأول من مايو عند 1269.50 دولارا للأوقية.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1266.9 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لامست الفضة أعلى مستوى منذ 28 أبريل عند 17.39 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة، بينما لم تسجل تغيرا يذكر في أحدث قراءة لها عند 17.36 دولارا للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 958.30 دولارا للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.4% إلى 793 دولارا للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أسبوعين عند 796.70 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة.