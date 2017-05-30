أظهرت بيانات جديدة للبنك المركزي الأوروبي أمس أن نمو القروض المصرفية لشركات منطقة اليورو سجل مستوى مرتفعا جديدا هو الأعلى في حقبة ما بعد الأزمة المالية العالمية على الرغم من تراجع مؤشر مهم للمعروض النقدي.

ونمت قروض الشركات في المنطقة التي تضم 19 دولة 2.4% في أبريل بزيادة طفيفة عن مستوى الشهر السابق البالغ 2.3% ولكنه الأعلى منذ منتصف 2009.

ونمت قروض الأفراد 2.4% في أبريل وهو نفس مستوى الشهر السابق حين سجلت أعلى مستوى منذ أوائل 2009.

وتباطأ معدل النمو السنوي للمعروض النقدي (ن3) إلى 4.9% الشهر الماضي من 5.3% في مارس وجاء دون التوقعات بنمو نسبته 5.2% في استطلاع للرأي أجرته رويترز.