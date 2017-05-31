360 مليون دينار آخر الإصدارات أمس.. لأجل 6 أشهر

مصطفى صالح

أصدر بنك الكويت المركزي امس سندات «تورق مقابل» بقيمة 360 مليون دينار لأجل 6 أشهر، بعائد 1.625%، وهو نفس العائد لآخر إصدار لمدة 6 أشهر الصادر في أبريل الماضي، وشهد الإصدار تغطية بلغت 3 مرات، ويستحق في نوفمبر المقبل.

ويعتبر هذا الإصدار الأكبر من حيث القيمة وبفارق كبير عن المتوسط البالغ 200 - 240 مليون دينار بفارق يزيد على 50% عن الاصدارات التي تم اصدارها منذ بداية 2017.

ويتزامن هذا الإصدار لـ «المركزي» مع استحقاق لسندات تورق مقابل اصدرها البنك في 29 نوفمبر 2016 لمدة 6 أشهر بقيمة 215 مليون دينار، وتستحق في 30 مايو الجاري بعائد 1.125%، وقد يكون جزءا من الإصدار الجديد لسداد هذا الاستحقاق.

وبهذا الإصدار، يكون «المركزي» قد أصدر سندات تورق مقابل بقيمة 3.4 مليارات دينار منذ بداية 2017، في صورة 16 إصدارا وبمتوسط 216 مليون دينار للإصدار الواحد، ومتوسط عائد 1.4%.

ويقابل هذه الإصدارات سندات تورق مقابل يستحق اجلها خلال الفترة نفسها بقيمة 3.2 مليارات دينار، في صورة 16 اصدارا ايضا، وبمتوسط 204 ملايين دينار للاصدار الواحد، ومتوسط عائد 1.13%.

وتتوزع إصدارات سندات التورق مقابل منذ بداية 2017 على 6 إصدارات لأجل 6 أشهر بقيمة 1.5 مليار دينار، و10 إصدارات لأجل 3 أشهر بقيمة 1.9 مليار دينار.

ويطرح البنك المركزي سندات محلية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.