حصد بنك الكويت الدولي إنجازا جديدا باختياره ضمن قائمة أفضل 50 شركة مدرجة في سوق الأسهم الكويتية من قبل مجلة «فوربس الشرق الأوسط»، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامته المجلة مؤخرا للاحتفال بـ «نجاحات الكويت 2017» وتكريم الشركات والأفراد الذين ينشرون الرخاء والازدهار في قطاع المال والأعمال في الكويت.

وقد تضمن الحفل الكشف عن القائمة السنوية لأقوى 50 شركة كويتية مدرجة، وفقا لما تتمتع به من قيادة قوية، وديناميكية تمكنها من التأثير الفعال في الاقتصاد المحلي، إلى جانب نسبة المبيعات والأرباح الصافية وإجمالي الأصول والقيمة السوقية.

كما تم خلال الحفل الإعلان عن أسماء أكبر الشركات العربية الخاصة الأكثر تأثيرا في الكويت، إلى جانب أقوى سيدات الأعمال محليا. وقام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، ورئيس دار الناشر العربي وناشر مجلة فوربس الشرق الأوسط الدكتور ناصر بن عقيل الطيار، بتقديم الجائزة إلى الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الكويت الدولي، محمد سعيد السقا، بحضور نخبة من أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الديبلوماسية، في الكويت والمنطقة العربية.

وبهذه المناسبة، أعرب السقا عن مدى سعادته في حصول الدولي على هذا التكريم المستحق والمرتبة المتقدمة التي احتلها ضمن قائمة أقوى المؤسسات المالية المدرجة في الكويت، ما يؤكد دوره في القطاع المصرفي المحلي باعتباره مؤسسة مالية تسهم في تحقيق المزيد من التنوع في الاقتصاد المحلي المتنامي. كما أفاد السقا بأن «الدولي» يؤمن بأهمية دور المؤسسات الخاصة في دعم البلاد وتحريك عجلة النمو والازدهار، ما يدفع الدولي إلى الابتكار والتطوير في خدماته المصرفية لتلبية احتياجات السوق وعملائه من الأفراد والشركات بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي ختام تصريحه، هنأ السقا جميع الشركات والأفراد الذين تم تكريمهم، متمنيا لهم تحقيق المزيد من النجاح والإنجازات.