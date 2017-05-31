نظمت شركة المزايا القابضة مهرجان «القريش» الذي جرت العادة أن يقام في أواخر أيام شهر شعبان من كل عام احتفاء واستعدادا لبدء شهر رمضان المبارك، حيث قامت المزايا بالاحتفال بهذه المناسبة مع موظفيها الذين جمعتهم على مائدة واحدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتحرص «المزايا» على تنظيم هذا النوع من المناسبات لموظفيها وجمعهم على مائدة واحدة تأكيدا على دعم الأواصر الإنسانية، ونشر روح المودة المتبادلة، والارتقاء بالعلاقات التي تعزز مكانة الشركة نتيجة الجو الأخوي السائد بين فريق عملها، ومجلس ادارتها، وقد تخلل الحفل مسابقات متعددة تنوعت بين فوازير رمضانية ومعلومات دينية وجوائز نقدية.

وقالت الشركة في بيان لها ان القريش يعد احدى المناسبات الاجتماعية السنوية التي تحرص على إقامتها في كل عام، لتؤكد من خلالها على اعتزازها وتمسكها وتقديرها لموظفيها لحجم ما ابداه الجميع من جهود لافتة كان لها دور بارز في رفع اسم الشركة.

ومن جانبهم، ثمن الموظفون دور الشركة الإيجابي في التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، وحرصها الدائم والمستمر على اللقاء بهم والتواصل معهم، ودورها في حل قضاياهم كافة، مؤكدين أن اقامة هذه المناسبة السنوية من شأنها أن تقوي العلاقات بين الموظفين، وتدعم أواصر التواصل فيما بينهم في ظل اجواء الشهر الفضيل، لاسيما أن الالتزام بإنجاز الأعمال لا يعني أبدا اغفال الروح الأخوية والإنسانية، وهو ما اعتبروه حافزا مهما لتقديم أقصى الجهود من أجل خدمة الشركة وتحقيق اهدافها المختلفة.