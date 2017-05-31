يوسف لازم

قال رئيس مجلس الإدارة لشركة بيت الاستثمار الخليجي خالد العجلان إن الشركة سعت في عام 2016 الى إعادة هيكلة الدين مع البنك الدائن، حيث يبلغ إجمالي الدين مبلغ 35 مليون دينار، مضيفا أن الشركة تعتزم خلال العام الحالي الاستمرار بالتفاوض مع البنك الدائن من أجل تسوية الدين ومن ثم التركيز على تحقيق أهداف الشركة المستقبلية.

وأوضح العجلان خلال كلمته في تقرير مجلس الادارة في الجمعية العمومية العادية المؤجلة للشركة والتي انعقدت بنسبة حضور بلغت 29.7%‏ ووافقت على عدم توزيع ارباح، أن إجمالي ايرادات بلغت 1.619 مليون دينار عن 2016 مقارنة مع خسائر بقيمة 2.087 مليون دينار في عام 2015، كما تم تخفيض اجمالي المصروفات في عام 2016 الى مبلغ 3.301 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 4.086 ملايين دينار في عام 2015، وتم تحقيق خسارة بواقع 1.682 مليون دينار مقارنة بخسارة مقدارها 6.174 ملايين دينار في عام 2015، كما بلغ إجمالي قيمة الأصول 45.6 مليون دينار وإجمالي حقوق الملكية 9.582 ملايين دينار.

وقال العجلان ان مجلس الادارة عمل مع الادارة التنفيذية خلال 2016 على الالتزام بالاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الادارة، حيث انصب أداء الشركة على زيادة الايرادات وتحسين معدلات السيولة والمحافظة على سلامة المركز المالي للشركة، وكذلك تعزيز اصول الشركة من خلال التركيز على الاستثمارات التشغيلية والمدرة للدخل، بالاضافة الى تخفيض المصاريف العامة للشركة، ضمن إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعت من قبل مجلس الادارة.

وأشار العجلان إلى أن قطاع الاستثمار الذي مازال يواجه انخفاضا في السيولة بالاضافة الى تقلبات الاسواق في المنطقة، لارتباط اقتصاديات المنطقة بأسعار النفط المتذبذبة، والتخوف من حدوث انكماش اقتصادي، تبقى جميعها تحديات حقيقية نواجهها جميعا.