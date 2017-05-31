يوسف لازم

قال رئيس مجلس ادارة الشركة الاولى للاستثمار بدر القطان إن الشركة تمتلك سيولة بقيمة 18 مليون دينار عبارة عن بيانات مالية مجمعة، مشيرا إلى أن هذا الأمر أدى إلى اتخاذ الشركة بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي 2016.

وأضاف القطان خلال تصريحاته في الجمعية العمومية العادية التي انعقدت أمس بنسبة حضور 71.95%‏ ووافقت على عدم توزيع أرباح، أن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية للدخول فيها، موضحا ان الشركة لديها دراسة وافية عن قطاعات الصناعة والخدمات والصحة والتعليم لتوظيف هذه السيولة، مضيفا أن التركيز سيكون على السوق المحلي ولدينا خطة للتخارج من بعض الاستثمارات الصغيرة.

وقال: إن الشركة لديها نية لتوزيع الارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2017، مؤكدا ان الوضع المالي للشركة جيد ولا تعاني من اي مشاكل او عراقيل، وأن ديونها أصبحت صفرا.

وقال القطان إن الشركة تستمر في تعزيز استثماراتها في الشركات الزميلة داخل الكويت وخارجها، من خلال إعادة هيكلة بعض الشركات وتعزيز ربحية شركات أخرى.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة عيسى الوقيان: إنه ضمن انشطة الشركة في تطوير اداء الشركات التابعة والزميلة، قامت الشركة باستكمال هيكلة بعض من تلك الشركات ماليا أو اداريا، كذلك التزمت بخطتها الاستراتيجية نحو التخارج او تصفية استثماراتها غير المدرة، فقد قامت الشركة الاولى لموارد الطاقة «تابعة» ومملوكة بنسبة 33.2%‏ بالتوزيع النقدي الأولي لمبلغ 6.06 ملايين دينار على المساهمين نتيجة التصفية، حيث تبلغ حصة الشركة منها 2.01 مليون دينار.

وانتخبت الجمعية العمومية مجلس ادارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة، وهم: بدر القطان، خالد الايوبي، حمد الحميدي، عمرو سرحان، عبداللطيف الشارخ، محمد الكندري والشركة العصرية للطباعة.