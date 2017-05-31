يوسف لازم

أعلن رئيس مجلس ادارة شركة الرازي القابضة د.أنور المضف أن مجموعة الساير القابضة انتهت من تملك 52% من إجمالي أسهم الشركة، مشيرا إلى أن هناك فرصا استثمارية نسعى للدخول في قطاعات التعليم والصحة.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادي للشركة والتي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 88% من إجمالي المساهمين، ووافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% ما يعادل 10 فلوس للسهم.

وقال المضف: إن موضوع إدراج الشركة في بورصة الكويت يعتبر غير مجد في الفترة الحالية نظرا الى مستويات السيولة المتدنية المتداولة حاليا.

وقال المضف: إن الشركة استمرت بتسجيل نتائج تشغيلية مميزة في سنتها المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، مشيرا الى أنها تتماشى مع استراتيجية مجلس الادارة المتمثلة في رفع قيمة حقوق المساهمين بها.

وأوضح أن نتائج الشركة تخطت التوقعات، حيث تابعت الشركات التابعة في جميع قطاعات استثماراتها تحقيق نمو في نشاطها التشغيلي، حيث بلغت مساهمة كل من استثمارات الرازي الصحية والتعليمية بنسبة 32% و60% على التوالي من صافي أرباح الشركة والذي بلغ 9.25 ملايين دينار في نهاية السنة المالية.

وأضاف المضف: كانت مؤشرات أداء الشركة إيجابية، فعلى الرغم من أن أرباح الشركة للسنة المالية تقل قليلا عن تلك الخاصة بالسنة الماضية والتي بلغت 9.8 ملايين دينار، إلا أن ذلك كله كان نتيجة لبيع شركة آمون والذي ساهم في رفع صافي ربح بمبلغ 9.25 ملايين دينار مع ارتفاع مجمل الربح من 13.7 مليون دينار في نهاية السنة الماضية الى 15.3 مليون دينار نهاية السنة المالية الحالية، بارتفاع بنسبة 12%، كما حافظت الشركة على نسبة المصاريف الى الايرادات عند 14.4% مقابل 14.6% في العام الماضي، مشيرة الى بقاء الكفاءة التشغيلية عند مستويات مرتفعة عاكسة مقدرة إدارات الشركات التابعة والشركة الأم من الحد من ارتفاع المصاريف والتكاليف غير المبررة.

وذكر أنه بالنظر إلى بنود الميزانية العامة للشركة وجد أن إجمالي الأصول قد بلغ 92.9 مليون دينار ليسجل ارتفاعا بنسبة 5% عن العام الماضي والذي كانت قيمته 88 مليون دينار، كما بلغ العائد على الأصول 10%‏ هذا العام مقارنة بـ 11.2% في العام الماضي، كما سجلت حقوق ملكية المساهمين المجمعة قيمة 64 مليون دينار محافظة على نفس قيمتها في نهاية العام الماضي، وحققت «الرازي» عائدا على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.5%، كما بلغت القيمة الدفترية للسهم 130.1 فلسا وربحية السهم الى 14.7 فلسا للسهم.

ووافقت الجمعية العمومية على مجمل بنود الاحتماع بما فيها توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 43 الف دينار وغيرها من البنود الاخرى، كما انتخبت مجلس ادارة جديدا ضم كلا من مجموعة الساير القابضة بمقعدين، شركة الداو للاستثمار، شركة فوداك للتجارة العامة والمقاولات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.